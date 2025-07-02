Ситуація погіршиться: Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР

У війні проти України беруть участь громадяни КНДР і Китаю, а кількість "добровольців" з КНДР у армії РФ найближчим часом зросте, зазначив Буданов.

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Буданов попередив про нову загрозу з боку Китаю та КНДР / Колаж Главред, фото: МЗС Китаю, УНІАН

Про що сказав Буданов:

Кількість громадян КНДР у складі армії РФ буде зростати

12 тисяч добровольців з КНДР воює в складі ворожого війська

Китай та КНДР зацікавлені в набутті бойового досвіду

Найближчим часом у Росії суттєво зросте кількість громадян Північної Кореї, які приєднуватимуться до армії РФ у якості "добровольців", а не у складі окремих підрозділів, як це раніше відбувалося на Курщині. Основна мета участі північнокорейських військових та китайських найманців у війні проти України — набуття бойового досвіду для своїх країн. Про це повідомив в ефірі YouTube-каналу "На лінії вогню" глава ГУР МО Кирило Буданов.

"Зараз, на жаль, ми чекаємо суттєве підвищення кількості громадян КНДР на території Російської Федерації. З цієї кількості, певна кількість буде підписувати контракти. Але це буде вже виглядати не так, що КНДР відправило вояків, а що громадяни (КНДР — Ред.) добровільно прийшли до лав Збройних сил РФ", — каже керівник ГУР. відео дня

Кирило Буданов заявив, що північнокорейці, які прибувають до Росії, дійсно є "реальними добровольцями". З огляду на складні умови життя в КНДР, де більшість населення живе в злиднях і страждає від недоїдання, можна припустити, що участь у війні для багатьох — шанс заробити хоч якісь гроші для своїх родин.

За словами керівника ГУР, чисельність північнокорейського контингенту сягає 12 тисяч осіб і тримається приблизно на сталому рівні.

Також він зазначив, що на професійному рівні фіксувалися і обмінювалися дані про китайських громадян, які вже беруть участь у війні, і продовжують воювати. Основною метою залучення як північнокорейських військових, так і китайських найманців, за словами Буданова, є здобуття бойового досвіду для майбутнього використання в їхніх країнах.

"Їм потрібен бойовий досвід, це все зрозуміло. Як і КНДР, до речі. Це ж була одна з основних причин. Брак реального досвіду. Тепер вони всі його отримують", — підсумував Кирило Буданов.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

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Хто такий Кирило Буданов Кирило Буданов (нар. 4 січня 1986, м. Київ) – український воєначальник, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант. З 2014 року брав участь у російсько-українській війні, зазнав кілька поранень. У 2018-2020 роках виконував спеціальні завдання, інформація про які засекречена. У середині 2020 року став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України, а невдовзі очолив Головне управління розвідки Міністерства оборони України, пише Вікіпедія.

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