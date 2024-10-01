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На Україну чекають найтемніші часи: у Financial Times озвучили похмурий прогноз

Анна Ярославська
1 жовтня 2024, 11:33оновлено 1 жовтня, 12:49
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Київ зіткнувся з тиском союзників, які вимагають знайти шлях до вирішення конфлікту шляхом переговорів.
Володимир Зеленський, ЗСУ
Financial Times проаналізували ситуацію в Україні й дали невтішний прогноз / Колаж: Главред, фото: 43 окрема механізована бригада, 37 окрема бригада морської піхоти, ОП

Україна рухається до того, що може стати найтемнішим моментом війни - вона програє на полі бою на Сході країни, а російські війська невпинно просуваються вперед, хоча і з величезними втратами в людях і техніці. Як пише Financial Times, навіть українські солдати, колись натхнені надією на визволення своєї землі, тепер говорять про бажання перемовин з країною-агресором Росією.

Командир батальйону на східному фронті Михайло Темпер сказав газеті, що йому важко уявити собі, що українські війська зможуть відкинути росіян до кордонів 1991 року. Інший командир східного фронту, Юрій, сказав, що боїться перспективи "вічної війни" та висловив занепокоєння, що його син може провести на фронті більшу частину життя і що, можливо, битися доведеться і його онукові.

"Зараз я за переговори", - сказав він.

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"Якщо США перекриють кран, нам кінець", - каже інший офіцер, військовослужбовець 72-ї механізованої бригади з Курахового.

FT також пише про те, що мобілізація в Україні викликає соціальну напруженість. Крім того, наближається зима, під час якої можуть бути проблеми з електрикою і відключення опалення.

"Суспільство виснажене", - сказав виданню голова комітету Верховної Ради у закордонних справах Олександр Мережко.

Водночас президент України Володимир Зеленський відчуває дедалі більший тиск з боку західних партнерів, які вимагають від нього знайти шлях до врегулювання шляхом переговорів, навіть попри скептицизм щодо готовності країни-агресора РФ вступити в переговори найближчим часом і побоювання, що позиція України надто слабка, щоб забезпечити справедливу угоду просто зараз.

"Більшість гравців хочуть тут деескалації", - каже високопоставлений український чиновник у Києві.

Найбільша загроза з боку союзників для Києва - можлива перемога на виборах у США Дональда Трампа, який може спробувати нав'язати Україні невигідну мирну угоду під загрозою припинення військової допомоги. Як зазначає газета, найвірніші прихильники України в Європі не мають достатніх запасів зброї, щоб підтримати Київ у разі, якщо США припинять постачання.

Минулого тижня Зеленський приїхав до США, щоб представити "план перемоги", який передбачає зміцнення позицій Києва перед майбутніми переговорами. Підсумок цієї поїздки високопоставлений український чиновник, який анонімно говорив з FT, описав так: "Це не був тріумф. Це не була катастрофа".

У підсумку Зеленський поїхав із США, не домігшись нічого з двох головних питань: дозволу на використання далекобійної західної зброї для ударів по Росії і просування заявки на вступ до НАТО. Це були центральні пункти представленого "плану перемоги".

план перемоги, план перемоги
План перемоги Володимира Зеленського / Інфографіка Главреда

Хоча "план перемоги" Зеленського переосмислює вже існуючі цілі, його реальне значення в тому, що він змінює мету Києва з повного визволення своєї території на зміну ходу війни на користь України, сказав FT високопоставлений український чиновник.

"Це спроба змінити хід війни і посадити Росію за стіл переговорів", - додав він.

Європейські дипломати, присутні на Генасамблеї ООН минулого тижня, помітили зміни в тоні та змісті дискусій щодо врегулювання в Україні. Вони зазначили, що українські чиновники стали більш відкритими під час обговорення припинення вогню, навіть якщо російські війська залишаться на частині української території.

За словами співрозмовників газети, новий очільник МЗС України Андрій Сибіга під час поїздки до США обговорював потенційні компромісні рішення і був більш прагматичним під час обговорення можливості переговорів за принципом "земля в обмін на безпеку".

"Ми все більш відкрито говоримо про те, як це закінчиться і від чого Україні доведеться відмовитися, щоб отримати сталу мирну угоду", - сказав дипломат, присутній у Нью-Йорку.

За його словами, ще півроку тому такі розмови були табуйовані.

Українське суспільство також стало більш відкритим до переговорів. Згідно з опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, кількість українців, які вважають, що Київ повинен вступити в переговори з Москвою, зросла на 33% порівняно з минулим роком і досягла 57%. Більше половини - 55% - все ще проти будь-якої формальної поступки території, але на початку минулого року таку відповідь давали 87% респондентів.

Інші опитування показують, що українці, як і раніше, впевнені в перемозі і будуть розчаровані чимось, крім повної перемоги на полі бою.

Другий саміт миру - що про нього відомо

Президент України Володимир Зеленський заявив, що план реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді. Це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

За словами глави держави, наприкінці липня - на початку серпня в Катарі відбудеться перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки в США - ред.) міністрів, радників з безпеки. Під час зустрічі буде повністю підготовлено план щодо енергетичної безпеки.

У серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки.

У вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом.

Зеленський вважає, що представники РФ мають бути присутніми на другому Саміті миру.

Залишаючи США, Зеленський сказав, що жовтень стане "часом ухвалення рішень". Український лідер знову проситиме дозволу вражати цілі на території Росії за допомогою західної зброї, знаючи, що це один із небагатьох варіантів покласти край військовим діям.

"Йдеться про обмеження можливостей Росії та посилення тиску, щоб змусити її почати переговори. Це реальний шанс, якщо ми думаємо про вирішення цієї війни", - сказав FT високопоставлений український чиновник.

Візит Зеленського до США і план перемоги - останні новини

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США і розповів про свій "план перемоги".

Зеленський також виступив на засіданні Радбезу ООН. Він заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою. Також Єрмак пояснив, що План перемоги створює умови для того, щоб Формула миру почала виконуватися.

Тим часом президент США Джо Байден заявив, що Україна здобуде перемогу у війні. США підтримуватимуть Київ на кожному етапі шляху.

Експрезидент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його метою є досягнення миру у війні в Україні та припинення "цього жаху".

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