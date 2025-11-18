Дрони ЗСУ зупинили роботу важливого для Путіна об’єкта: ЗМІ розкрили подробиці

Внаслідок ударів дронів цього року постраждали щонайменше 17 великих нафтопереробних підприємств Росії.

https://glavred.net/world/drony-vsu-ostanovili-rabotu-vazhnogo-dlya-putina-obekta-smi-raskryli-podrobnosti-10716725.html Посилання скопійоване

Рязанський НПЗ зупиняє переробку нафти після дронової атаки / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Коротко:

Рязанський НПЗ зупинив переробку після атаки дрона

Основний агрегат виведений з роботи, ремонт триває

Продаж нафтопродуктів на біржі призупинено з 15 листопада

Рязанський нафтопереробний завод "Роснефти", один із найбільших у Росії, призупинив переробку сирої нафти після атаки українського дрона 15 листопада, повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

"Очікується, що завод простоюватиме до кінця місяця. До 1 грудня завантаження нафтопродуктів не планується", – сказали джерела видання. відео дня

Пошкоджені агрегати та масштаби збитків

Пожежа, спричинена атакою дрона, змусила зупинити основний агрегат переробки сирої нафти потужністю понад 8 млн тонн на рік, що становить близько 48% загальної потужності заводу.

Раніше, 24 жовтня, інший агрегат був виведений з експлуатації через дронову атаку, що призвело до втрати ще 26% потужностей. Ремонт цього агрегату ще триває, а решта обладнання заводу також простоює, хоча поки незрозуміло, чи це пов’язано з новими атаками.

Від 15 листопада завод призупинив продаж нафтопродуктів на Санкт-Петербурзькій міжнародній товарній біржі.

Обсяги виробництва у 2024 році

За даними галузевих джерел, у 2024 році завод переробив 13,1 млн тонн сирої нафти, що становить 4,9% від загального обсягу переробки в Росії, і виробив 2,2 млн тонн бензину, 3,4 млн тонн дизельного палива та 4,3 млн тонн мазуту.

Дрон Лютий / інфографіка: Главред

Україна посилює атаки дронів у глибину Росії, націлюючись на НПЗ, склади та трубопроводи. Цього року безпілотники завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах.

Наскільки уразлива російська паливна інфраструктура — оцінка експерта

Військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак вважає, що Україна має потенціал серйозно вплинути на російську нафтову галузь, однак ефект залежить від кількості доступних дронів і ракет.

"Я кажу лише про можливість поставити галузь на коліна, бо за Уралом розташовано велику кількість НПЗ, які також здатні виробляти паливо", – пояснив Ступак.

На його думку, атаки по нафтопереробних заводах у європейській частині Росії можуть мати значний вплив, оскільки ці підприємства забезпечують більшість населення країни паливом.

Удари по Росії - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України завдали удару по стратегічно важливому для Росії порту Новоросійськ, який є одним із головних хабів експорту російської нафти.

Крім того, ввечері, 18 листопада в центральних регіонах Росії пролунали вибухи. Влада країни-агресорки повідомляє про рух дронів в напрямку Москви. Мер Москви Сергій Собянін зазначив, про те, що російські системи протиповітряної оборони вже нібито збили три безпілотники, які рухались в напрямку столиці РФ.

Нагадаємо, що українські війські потужно вдарили по військових об'єктах на території РФ. Під час атаки були застосовані тактичні ракетні комплекси ATACMS. Це підтвердив Генеральний штаб ЗСУ.

Читайте також:

Про джерело: Reuters Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.



Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред