Морган Фрімен зізнався, хто з акторок для нього на першому місці

Оскароносний актор кіно і дубляжу Морган Фрімен за майже шість десятиліть кар'єри зіграв понад 150 ролей. У професійних колах його цінують за внесок у кінематограф.
У своїй кар'єрі Фрімен рівнявся на Сідні Пуатьє, а улюбленим актором вважає Гері Купера. Про це артист розповів в інтерв'ю для AARP.
При цьому Морган зазначив - після багатьох ролей і досягнень у нього все ще є список акторів, з якими він хотів би зіграти в кіно. Його номер один - американська акторка Меріл Стріп. "В абсолютному топі цього списку - Меріл Стріп. Вона чудова", - каже зірка.
Морган Фрімен - американський актор кіно та озвучування, режисер. Лауреат премії Оскар, премії Срібний ведмідь і двох Золотих глобусів. Серед відомих акторських робіт Фрімена такі фільми, як "Водій міс Дейзі", "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна", "Крихітка на мільйон доларів" і "Список останніх бажань", повідомляє Вікіпедія.
