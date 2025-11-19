Морган Фрімен зізнався, хто з акторок для нього на першому місці

Найкращою з найкращих Фрімен вважає визнану зірку зі світовим ім'ям.

Оскароносний актор кіно і дубляжу Морган Фрімен за майже шість десятиліть кар'єри зіграв понад 150 ролей. У професійних колах його цінують за внесок у кінематограф.

У своїй кар'єрі Фрімен рівнявся на Сідні Пуатьє, а улюбленим актором вважає Гері Купера. Про це артист розповів в інтерв'ю для AARP.

При цьому Морган зазначив - після багатьох ролей і досягнень у нього все ще є список акторів, з якими він хотів би зіграти в кіно. Його номер один - американська акторка Меріл Стріп. "В абсолютному топі цього списку - Меріл Стріп. Вона чудова", - каже зірка.

Меріл Стріп / ua.depositphotos.com

Раніше Главред розповідав, що репер Р. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці, де він відбуває чотирирічний термін за звинуваченням у торгівлі людьми та рекеті.

Також стало відомо про підготовку нового фільму з кінофраншизи "Мумія". До головних ролей у майбутній стрічці повернуться актори Брендан Фрейзер і Рейчел Вайс.

Про персону: Морган Фрімен Морган Фрімен - американський актор кіно та озвучування, режисер. Лауреат премії Оскар, премії Срібний ведмідь і двох Золотих глобусів. Серед відомих акторських робіт Фрімена такі фільми, як "Водій міс Дейзі", "Втеча з Шоушенка", "Сім", "Щасливе число Слевіна", "Крихітка на мільйон доларів" і "Список останніх бажань", повідомляє Вікіпедія.

