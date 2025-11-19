Держдеп США схвалив продаж Patriot для України і не тільки: що входить до пакета

Держдеп повідомляє, що угода з Україною покращить здатність протистояти сучасним та майбутнім загрозам.

https://glavred.net/world/gosdep-ssha-odobril-prodazhu-patriot-dlya-ukrainy-chto-vklyuchaet-paket-10716743.html Посилання скопійоване

США схвалюють продаж Україні систем Patriot та обладнання / Колаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, US Army

Коротко:

США схвалили можливий продаж Patriot Україні на $105 млн

Угода включає модернізацію пускових установок та обладнання

Конгрес США отримав відповідну сертифікацію

Державний департамент США ухвалив рішення про схвалення можливого продажу уряду України засобів забезпечення зенітної оборонної системи Patriot та супутнього обладнання на суму близько 105 мільйонів доларів США. Про це повідомляється на офіційному сайті Держдепу США у вівторок, 18 листопада.

Перелік обладнання та послуг для України

У повідомленні зазначається, що Агентство з питань оборонної безпеки та співробітництва надало необхідну сертифікацію та сповістило про це Конгрес США.

відео дня

Опубліковано також деталі переліку товарів та послуг, які запросила Україна:

Модернізація пускових установок M901 до конфігурації M903;

Секретні та несекретні списки вантажів і дозволені запаси для наземного допоміжного обладнання;

Інші необхідні послуги, допоміжне обладнання, запасні частини, підтримка, навчання та приладдя;

Елементи логістики та програмної підтримки.

Ціль продажу та стратегічний ефект

У Держдепі підкреслили, що пропонований продаж "поліпшить здатність України протистояти чинним та майбутнім загрозам, озброївши її потужнішими засобами для проведення операцій із самооборони та забезпечення регіональної безпеки".

Для реалізації угоди США направлять представників уряду та підрядників до Європейського бойового командування для підтримки та проведення навчань.

"Реалізація цього пропонованого продажу потребуватиме направлення приблизно 5 додаткових представників уряду США та 15 представників американських підрядників на строк до одного місяця для надання підтримки в проведенні навчання та періодичних нарад", – йдеться в заяві Держдепу.

Patriot / Інфографіка: Главред

Як працює військова допомога США - думка експерта

Політолог і голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко зазначає, що під час каденції Дональда Трампа фінансова підтримка України фактично припинилася, а військова допомога обмежувалася залишками, схваленими ще за адміністрації Байдена. За його словами, російське керівництво розраховувало на швидке виснаження України без активної участі США.

Однак сьогодні очевидно, що підтримка не припиняється, а головним партнером для України залишаються країни Євросоюзу та окремі європейські держави, до яких долучаються й інші держави світу. Європейська допомога включає як фінансові, так і військові ресурси, тоді як адміністрація Трампа, за словами Фесенка, орієнтувалася насамперед на економічні інтереси, обираючи більш зручні формати підтримки.

"Україна фактично купує американську зброю за європейські гроші. На зустрічі у Вашингтоні 18 серпня обговорювався великий обсяг військових закупівель – близько 90–100 мільярдів доларів. Це зброя стримування, яка розглядається як гарантія безпеки України на перспективу. Така масштабна військова і фінансова підтримка партнерів – вагомий козир, який не дозволяє Росії здобути перемогу у війні", – резюмував експерт.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, найближчими днями Франція надасть Україні нову військову допомогу. Йдеться про винищувачі Mirage та ракети Aster. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час онлайн-звернення до лідерів Коаліції охочих.

Нагадаємо, що протягом найближчого місяця Іспанія планує ухвалити новий пакет допомоги Україні загальною вартістю 615 млн євро. Про це під час спільної пресконференції з президентом Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Крім того, Україна підписала угоду зі Швецією про придбання від 100 до 150 багатоцільових винищувачів Gripen. Президент Зеленський та прем’єр Швеції Крістерссон домовилися про наміри постачання літаків, які дозволять зміцнити повітряні сили України.

Читайте також:

Про джерело: Державний департамент США Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред