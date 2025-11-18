"Можна і женитися": Alyona Alyona зробила заяву про шлюб

Альона Альона впритул підійшла до створення сім'ї.

Alyona Alyona чоловік - співачка дала коментар про своє заміжжя / колаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Що Alyona Alyona думає про шлюб

Які плани будує артистка

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (Альона Савраненко) нещодавно розповіла про те, що займається підготовкою свого організму до вагітності - зірка відмовилася від куріння, стежить за харчуванням, не п'є алкоголь. До питання потомства вона вирішила підійти досить відповідально.

Ба більше - реперка планує вийти заміж, бо хоче, щоб дитина з'явилася в шлюбі. Уже три роки Савраненко зустрічається з Володимиром, який також працює в музичній сфері.

"Я б хотіла заміж, думаю, що прийде час. Узаконити важливо, і думаю, що це узаконення прийде тоді, коли я завагітнію. Щоб дитина була в шлюбі. Я хочу, щоб як в моїх батьків, сім’я раз і назавжди. Раз ми вже три роки разом, то можна і женитися", - розповіла Альона в інтерв'ю Славі Дьоміну.

При цьому вона зазначає, що пропозицію руки і серця від обранця поки не отримала. "Я можу сама зробити пропозицію, але не буду. Хай це буде за чоловіком. Я хочу гарну пропозицію, щоб опублікувати фотографію з каблучкою", - поділилася Alyona Alyona.

Alyona Alyona чоловік - співачка дала коментар про своє заміжжя / Скриншот YouTube

Про персону: Alyona Alyona Alyona Alyona (справжнє ім'я Альона Олегівна Савраненко) - українська хіп-хоп- і реп-виконавиця. Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Jerry Heil, повідомляє "Вікіпедія".

