'Не залежить від Путіна': Зеленський у США розповів про 'план перемоги' конгресменам

Президент повідомив делегації Конгресу про ситуацію на фронті та потреби українських воїнів.

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Володимир Зеленський у США провів зустріч із конгресменами / Скриншот відео ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся на полях Генеральної Асамблеї ООН із двопартійною делегацією Конгресу США та розповів їй про свій "план перемоги".

На зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс, передає Офіс президента.

"Це дуже конкретний план, як посилити Україну без будь-яких рішень або тиску Росії. Цей план не залежить від будь-яких рішень Путіна", - сказав Зеленський.

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Президент детально розповів конгресменам про ситуацію на фронті, перебіг операції на Курщині, потреби українських воїнів і важливість вчасного постачання оборонних пакетів.

Під час зустрічі також обговорили перспективи реалізації проєктів із відновлення. Напередодні зими одним із ключових напрямів є посилення української енергетичної системи. Крім того, Володимир Зеленський наголосив, що важливо посилювати санкції проти РФ.

"Ми вдячні за підтримку обом партіям і обом палатам Конгресу США, президенту Байдену. І, звичайно, ми тут, щоб подякувати вашому народу", - сказав він.

В ОП додали, що вже цього тижня Володимир Зеленський представить план перемоги президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом кандидатам у президенти.

Дивіться відео - Зеленський зустрівся з членами Конгресу США:

Візит Зеленського до США та план перемоги

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США і вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

У США він зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом і обговорив із ним українську "Формулу миру".

"Говорили про те, як зробити справедливий мир ближчим. Головне - зберігати єдність. Наша Формула миру створена саме для цього, і ми провели успішний перший Саміт миру. Готуємо зараз другий. Це реальний майданчик, щоб гарантувати повне відновлення безпеки для України та всієї Європи", - зазначив Зеленський.

Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Тим часом видання The Times опублікувало чотири ключові пункти плану перемоги Зеленського:

запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у рамках членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;

запит на "конкретні" сучасні види озброєння;

міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.

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