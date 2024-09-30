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Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву

Яна Ставська
30 вересня 2024, 20:15
463
Довгоочікуване рішення щодо дозволу на глибокі удари по Росії США досі не ухвалили.
Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву
Зеленський уже повернувся зі США / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОП

Президент Володимир Зеленський підбив підсумки свого багатоденного візиту до США. За його словами, наступне засідання у форматі "Рамштайн" буде особливим. При цьому він не уточнив, що має на увазі.

Як зазначив Зеленський у вечірньому відеозверненні, він щойно завершив нараду за підсумками візиту у США з військовими та урядовцями.

Наступний "Рамштайн" буде особливим.

відео дня

"Наші команди – українська й американська – уже працюють з усім тим, що ми обговорили у Нью-Йорку та Вашингтоні, і вже готуємося до зустрічі в "Рамштайні". Це буде особливий "Рамштайн", і від нашої сторони партнери отримують усі деталі, усі аргументи, як забезпечити результати найближчими місяцями і на фронті, і в дипломатичній роботі", — сказав президент.

Він підкреслив, що сила зброї і сила дипломатії повинні працювати тільки разом, у чому і полягає його "План перемоги".

"Ми чекаємо також конкретних речей від партнерів, щоб посилити нашу стратегію. І це стосується всіх наших партнерів – наша сила саме в тому, що вільний світ захищає себе", — висловився глава держави.

Україна також готує підписання ще однієї безпекової угоди.

Зеленський у США - головне

23 вересня президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом з першою леді Оленою Зеленською. Ключовим питанням переговорів з американськими провідними політиками стали дозвіл на далекобійні удари по Росії та "план миру". А проте рішення про удари Вашингтон так і не ухвалив.

Водночас у четвер, 26 вересня, США оголосили про надання Україні оборонної допомоги на загальну суму 7,9 мільярда доларів США і запровадження додаткових санкцій проти країни-агресорки Росії. У пакет, в тому числі, ввійшли крилаті авіабомби Joint Standoff Weapon (JSOW) до винищувачів F-16. Ідеться про бомби з касетною боєчастиною і дальністю до понад 70 миль або 112 км.

З-поміж іншого, Зеленський зустрівся і з Трампом. Хоча їхня зустріч ризикувала зірватися через скандал з боку Республіканської партії про нібито "підігравання" демократам напередодні президентських виборів.

Зеленський після відвідин США зробив загадкову заяву
План перемоги від Зеленського - основні положення / Інфографіка Главреда

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

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