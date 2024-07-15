Зеленський назвав терміни підготовки другого Саміту миру і заговорив про участь РФ

Буде підготовлено плани з енергетичної, продовольчої безпеки та обміну полонених, підкреслив президент.

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Володимир Зеленський розповів про підготовку другого Саміту миру / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, ОП

План реалізації всіх пунктів, необхідних для другого Саміту миру, буде готовий у листопаді, заявив президент України Володимир Зеленський.

Як уточнив він під час пресконференції, це відбудеться після підготовки планів щодо пунктів енергетичної, продовольчої безпеки, обміну полонених і повернення українських дітей.

"Наприкінці липня - на початку серпня буде перша зустріч на рівні NSA (Агентство з нацбезпеки у США - ред.) міністрів, радників з безпеки, як ми й обіцяли щодо підсумків нашого Саміту миру. Перша зустріч, найімовірніше, буде в Катарі. Це щодо енергетичної безпеки і там буде повністю підготовлений план щодо енергетичної безпеки", - сказав глава держави.

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План підготовки другого Саміту миру

у серпні в Туреччині відбудеться зустріч, присвячена темі вільного мореплавства, де буде порушено питання щодо продовольчої безпеки і повністю готовий розроблений план;

у вересні в Канаді відбудеться зустріч щодо гуманітарного напряму обміну полонених і повернення українських дітей, а також буде розроблено план за цим пунктом, зазначив президент.

"Буде готовий повністю план реалізації всіх пунктів, і я ставив завдання, щоб у листопаді в нас був повністю готовий план", - сказав він.

Зеленський додав, що цей план буде готовий для другого Саміту миру і він вважає, що представники РФ мають бути присутніми на ньому.

Формула миру Зеленського Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом. Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.



Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.

Саміт миру і можлива участь Росії - останні новини

Раніше в ОП розкрили сценарій примусу Москви до миру. Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що під час другого Саміту миру Україна вестиме роботу за основними пунктами Формули миру президента Володимира Зеленського.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський не виключає, що Путіна можуть запросити на наступний саміт миру. Однак, Зеленський не чекає, що Путін особисто братиме участь у переговорах. Глава держави вважає, що російський диктатор "занадто наляканий" і не захоче приїхати.

Нагадаємо, у Росії огризнулися з приводу участі країни-агресора в другому Саміті миру. Представник Росії вперше офіційно прокоментував позицію щодо участі у другому Саміті миру. За його словами, РФ вже "все зрозуміло".

/ Инфографика: Главред

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