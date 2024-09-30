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У Зеленського пояснили, чим План перемоги відрізняється від Формули миру

Анна Ярославська
30 вересня 2024, 07:36оновлено 30 вересня, 08:30
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План перемоги буде представлений громадськості, але не повністю.
Зеленський, ЗСУ
План перемоги Зеленського представлять українцям / Колаж: Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти, ОП

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

За його словами, як було обіцяно владою, план президента після презентації західним партнерам буде презентовано українцям, але певні положення документу залишаться в секреті.

За словами Єрмака, деякі етапи плану перемоги мають "чутливий характер". Певні деталі необхідно поки що тримати в таємниці, щоб про них не знали російські окупанти.

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"Усе, що стає публічним, чують не лише в нас у країні, це чує і ворог. І тому безумовно деякі деталі цього плану закриті. Але ви знаєте, важливо реалізацію цього плану побачити на ворожій території", - сказав Єрмак в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Чим План перемоги відрізняється від Формули миру

Єрмак пояснив, що План перемоги створює умови для того, щоб Формула миру почала виконуватися.

"Для того, щоб наш мир настав саме через силу. Щоб Україна була сильною, Україна була такою, яка зможе отримати справедливий мир", - сказав глава Офісу президента.

За словами Єрмака, за підсумками візиту до США стало зрозуміло, що партнери розуміють дії та стратегію України, а також переломну важливість Курської операції.

"Ми відчули повне розуміння такої позиції. Є безумовно питання непрості, над якими потрібно працювати. Це не відбувається за один день", - зауважив голова ОП.

У Зеленського пояснили, чим План перемоги відрізняється від Формули миру
​Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред ​

Візит Зеленського до США та план перемоги

Президент України Володимир Зеленський відвідав із візитом США. Там він зустрівся з президентом США Джо Байденом і кандидатами на посаду глави Білого дому Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

Також Зеленський провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США та розповів про свій "план перемоги".

Зеленський також виступив на засіданні Радбезу ООН. Він заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру.

Тим часом видання The Times опублікувало чотири ключові пункти плану перемоги Зеленського:

  • запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у рамках членства в НАТО;
  • продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;
  • запит на "конкретні" сучасні види озброєння;
  • міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.

У Зеленського пояснили, чим План перемоги відрізняється від Формули миру
​План перемоги Зеленського / Инфографика Главреда

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