'Є сигнали': Зеленський анонсував переговори щодо закінчення війни, що відомо

Зеленський анонсував зустріч із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом 19 листопада і назвав тему переговорів.

Зеленський анонсував переговори щодо закінчення війни, що відомо / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, Офіс президента України

Про що сказав Зеленський:

Завтра, 19 листопада, відбудуться переговори з Ердоганом

Тема переговорів - справедливий мир для України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що у середу, 19 листопада, зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, щоб обговорити подальші кроки на шляху до миру. Про це він розповів у вівторок, 18 листопада, під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, яку траслював Офіс президента України.

Зеленський висловив надію, що майбутня розмова буде змістовною.

"Завтра у мене зустріч з президентом Ердоганом. Передусім ми будемо говорити з ним про максимальні можливості, як зробити так, щоб Україна отримала справедливий мир. Думаю, це буде достатньо предметна бесіда — може довга, може не дуже довга, подивимось", — заявив він.

Він також підкреслив, що підтримує добрі стосунки з президентом Туреччини.

"Маємо якісь позиції та сигнали від США — подивимось завтра", — додав глава держави.

