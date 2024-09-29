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"У жовтні маємо визначитися": Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн

Андрій Ганчук
29 вересня 2024, 21:07
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Потрібно посилити тиск на Росію за декількома напрямками, сказав президент Володимир Зеленський.
Володимир Зеленський, ATACMS
Україні потрібно більше далекобійної зброї - Зеленський / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Вікіпедія

У жовтні, коли відбудеться нове засідання контактної групи Рамштайн, разом із країнами-партнерами потрібно буде визначитися з питання посилення тиску на агресора Росію для того, щоб установити справедливий мир. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"І вже команди - наша і партнерів - почали готуватися до "Рамштайна". За півтора тижні, у жовтні на "Рамштайн" ми маємо визначитися разом з іншими лідерами щодо спільних кроків і спільного бачення, як посилити тиск на Росію через цю війну і заради миру. Справедливого миру", - сказав він під час свого вечірнього звернення в неділю, 29 вересня.

Також глава держави додав, що щодня російські окупанти застосовують проти України сотні керованих авіабомб.

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"І це - постійне нагадування всім нашим партнерам, які можуть допомогти, що потрібно більше далекобійності для України, потрібно більше ППО для України, потрібно більше санкцій проти Росії", - наголосив Володимир Зеленський.

'У жовтні маємо визначитися': Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн
Коротко про формат Рамштайн / Інфографіка: Главред

Що таке зустрічі у форматі "Рамштайн"?

Зустрічі у форматі "Рамштайн" – це серія дипломатичних зустрічей міністрів оборони кількох десятків країн світу, які відбулися з метою синхронізації та прискорення надання військової зброї Україні для протистояння російському повномасштабному вторгненню та обговорення питань підтримки України після закінчення війни.

Хоч ці зустрічі відбуваються у різних місцях, за ними закріпилася назва за місцем проведення першої – вона відбувалася на базі Повітряних сил США "Рамштайн" у німецькому місті Рамштайн-Мізенбах, що у федеральній землі Рейнланд-Пфальц. Зустрічі відбуваються у межах "Контактної групи з питань оборони України".

У квітні 2024 року Міністерство оборони повідомило про створення формату "Рамштайн 2.0", що переходить від індивідуальних рішень до коаліційного формату за допомогою Офісу підтримки коаліцій, пише Вікіпедія.

Мирний план України - головні новини за темою:

Днями Володимир Зеленський відвідав США, де він зустрівся з президентом Джо Байденом, і кандидатами в президенти: демократкою Камалою Гарріс і республіканцем Дональдом Трампом. Три політики отримали від Зеленського план перемоги України у війні.

За результатами зустрічі з Трампом Зеленський заявив, що налаштований "більш позитивно" в питанні надання Україні права бити іноземною зброєю вглиб Росії. За його словами, американці хотіли переконатися в тому, що українці завдаватимуть ударів виключно по військових об'єктах.

Джо Байден зробив прогноз щодо завершення війни України та РФ: після зустрічі із Зеленським він опублікував пост у Мережі, у якому наголосив, що Київ має здобути перемогу над Москвою, а США мають допомогти українцям.

'У жовтні маємо визначитися': Зеленський розкрив плани на новий Рамштайн
Що відомо про план перемоги Зеленського / Інфографіка: Главред

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Володимир Зеленський військова допомога Рамштайн зустріч
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