Зеленський прибув у США - перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до США разом з першою леді Оленою Зеленською. Спершу він відвідає Пенсильванію, згодом Нью-Йорк та Вашингтон. Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.
"Головне завдання – зміцнення України, захисту всіх наших людей. Цю війну можна завершити справедливим миром тільки на основі глобальної роботи. Кожен, хто цінує життя, може допомогти. І найбільш дієва допомога – це рішучість. План перемоги України буде на столі в усіх наших союзників", - заявив Зеленський.
Він додав, що "План перемоги України" першим побачить президент США Джо Байден. Після цього його представлять всім лідерам країн-партнерів, Конгресу США та обом кандидатам у президенти США.
"Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів. Тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", - додав він.
План перемоги України - головні новини за темою:
Президент Володимир Зеленський наступного тижня вирушить із візитом до США, щоб показати Джо Байдену план перемоги України у війні з Росією. Також Зеленський зустрінеться з кандидатами на пост президента Штатів Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.
Раніше Зеленський розкрив три пункти плану України.
"По-перше, однозначне місце України в архітектурі безпеки світу. Друге, без деталей, але Курська операція є частиною плану, її другого пункту. Третій пункт пов'язаний із конкретним зміцненням України щодо зброї. Далі - пункт, пов'язаний з економікою. Скажімо так, наш спільний економічний розвиток. Ще пункт, пов'язаний не з економікою, а скажімо так, з економією в майбутньому. Тобто, сьогодні ви нам допомагаєте в реалізації цього плану, а в майбутньому Україна заощадить вам багато вашого ресурсу", - сказав президент.
Запуск плану перемоги залежить від позиції США, також говорив Володимир Зеленський. За його словами, у межах плану Україна очікує на швидкі й упевнені дії щодо підтримки в період із жовтня по грудень.
Крім того, Зеленський оголосив про підготовку до перемовин із Росією, які мають проводитися в межах плану перемоги. Очікується, що план перемоги буде готовий до початку листопада.
Формула миру Зеленського
Формула миру України - ініціатива Володимира Зеленського, спрямована на завершення розв'язаної Росією війни політичним шляхом.
Вона передбачає відновлення територіальної цілісності України на основі Статуту ООН, повне виведення російських військ з території української держави, фіксацію результатів закінчення війни та інші пункти.
Щоб реалізувати план, Україна проводить перемовини з країнами Заходу і Глобального Півдня з метою проведення саміту, в рамках якого світ повинен затвердити ініціативу в якості базового плану закінчення війни.
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