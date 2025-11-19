Більше десяти вибухів: Харків зазнав масованої атаки "Шахедів", є влучання

Ворог завдав ударів по Основ’янському та Слобідському районам Харкова, пошкоджені будівлі.

https://glavred.net/war/harkiv-pid-atakoyu-shahediv-u-misti-prolunala-seriya-guchnih-vibuhiv-10716737.html Посилання скопійоване

Російські дрони атакували Харків, спричинивши пожежі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, facebook.com/PvKPivden

Коротко:

Харків зазнав масованих ударів ворожих дронів

Попередньо постраждали Слобідський та Основ’янський райони

Постраждали 32 людини, серед них дитина з гострою стресовою реакцією

Росіяни в ніч з 18 на 19 листопада масовано атакували Харків дронами. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, у місті пролунала серія вибухів.

"Харків під ударом ворожих дронів - у місті пролунали кілька вибухів", — йдеться у повідомленні. відео дня

За словами Терехова, попередньо під атакою ворожих безпілотників опинився Слобідський район міста. За попередньою інформацією, сталося влучання в багатоповерхівку в цьому районі, на місці удару виникла пожежа. Внаслідок удару є постраждалі, кількість наразі уточнюється.

Міський голова зазначив, що з постраждалого під’їзду евакуйовано 22 людини. Крім того, він повідомив, що ворог завдав ударів і по Основ’янському району міста.

Також є повідомлення про влучання біля одного з медичних закладів Харкова. За інформацією, один лікар отримав поранення, пошкоджені будівля та автомобілі. Інформація уточнюється.

Шахед / Інфографіка: Главред

За даними Харківської обласної державної адміністрації, очільник Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до семи, а пізніше ще двоє осіб звернулися до медиків.

Серед постраждалих — 13-річна дівчинка, у якої зафіксована гостра реакція на стрес. Згодом Синєгубов повідомив, що загальна кількість постраждалих під час атаки досягла 32 людей.

Удари по Україні - останні новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, російські окупанти можуть масовано атакувати Україну ракетами та ударними дронами. Атака може відбутися вже в ніч на 19 листопада. Про це попереджають моніторингові канали.

Нагадаємо, що російські окупаційні війська завдали масованого дронового удару по Дніпру. В місті лунають вибухи. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Також,17 листопада, російські сили здійснили масовану атаку дронами по Одещині. Унаслідок ударів загорілися об’єкти портової та енергетичної інфраструктури, вибухи пролунали в кількох населених пунктах. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС.

Читайте також:

Про персону: Ігор Терехов Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред