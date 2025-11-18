Чутки про відставку Лаврова мають неочевидну ціль - розкрито задум Кремля

Історія з Лавровим спрямована в першу чергу на американців, щоб показати, що заяви глави МЗС РФ нібито не відображають намірів Кремля, вказав експерт.

Для чого Кремль влаштував "виставу" з Лавровим - Поромарьов розкрив план Кремля

Про що сказав Пономарьов:

Провал Лаврова розізлив Путіна

Глава МЗС РФ давно хоче піти у відставку

Лавров повністю влаштовує Путіна

Західні ЗМІ деталі частіше обговорюють можливу відставку глави МЗС Росії Сергія Лаврова після провалу переговорів з держсекретарем США Маро Рубіо та зриву переговорів Путіна і Трампа в Будапешті, однак ймовірність такого сценарію залишається мінімальною. Про це в інтерв'ю Главреду розповів російський опозиційний політик, ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов.

Він зауважив, що Путін справді був невдоволений діями Лаврова, і це підтверджують численні поінформовані джерела.

"Тобто те, що йому це не сподобалося, — це точно. Але я не згоден з тими, хто каже, що все це було зроблено навмисно або спеціально. Ні, Путін дійсно розраховував на зустріч з Трампом у Будапешті", - вказав він.

Він також підкреслив, що Лавров уже давно прагне піти у відставку, адже його матеріальний стан стабільний, зять забезпечений, фінансових труднощів немає, а робота останнім часом стала надто напруженою. Тож говорити, що він тримається за посаду, некоректно.

Водночас Лавров повністю влаштовує Путіна, який загалом дуже обережно ставиться до кадрових змін. Навіть ухвалюючи рішення про ротації, він уникає кроків, що можуть виглядати як покарання або реагування на тиск. Тому, якщо Лавров і може втратити свою посаду, то точно не зараз

"І нарешті, вся історія з Радою безпеки — це, скоріше, шоу для американців. Путіну було важливо продемонструвати, що Лавров "перегнув" і проявив занадто багато ініціативи, і що це не відображає позицію Кремля. Саме тому вони привернули увагу і "злили" інформацію західним ЗМІ про відсутність Лаврова на засіданні Радбезу. Посил був такий: хто такий Лавров? Ми не знаємо ніякого Лаврова. Ось люди, які дійсно приймають рішення. А Лавров... ну, приснився вам. Це і була мета", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Путін не поспішає усувати Лаврова, оскільки притримується консервативного підходу й не хоче різких кадрових змін. Про це заявив російський опозиційний політик та колишній депутат Держдуми Ілля Пономарьов.

Водночас речник Кремля Дмитро Пєсков офіційно заперечив чутки про конфлікт між Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим. Так він відреагував на матеріал The Moscow Times, де стверджувалося, що Лавров нібито "впав у немилість" у російського президента.

За даними видання, глава МЗС РФ, відомий своїми антиукраїнськими заявами, імовірно втратив прихильність Кремля після невдалих переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, які зірвали запланований саміт Путіна з Дональдом Трампом. Після цього Лаврова також позбавили статусу керівника російської делегації на зустрічі G20.

Про персону: Ілля Пономарьов Ілля Пономарьов – російський опозиційний політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений залишити Росію, пише Вікіпедія.

