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Зеленський і Байден зустрілися в Нью-Йорку: в ОП розкрили деталі

Анна Ярославська
26 вересня 2024, 07:24
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Зеленський і Байден взяли участь у спеціальній зустрічі "G7+", а сьогодні у Вашингтоні лідери обговорять "план перемоги".
Зеленський, Байден
Зеленський і Байден сьогодні обговорять "план перемоги" / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

На полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом. Сторони домовилися обговорити план перемоги у Вашингтоні 26 вересня.

В Офісі президента України зазначили, що під час зустрічі Зеленський подякував Байдену і Штатам за надану країні підтримку, яка "рятує життя українців і допомагає країні зберегти незалежність".

"Глава Української держави ознайомив президента США із ситуацією в Україні, зокрема на фронті. Володимир Зеленський сфокусувався на питанні Плану перемоги. Лідери домовилися обговорити його під час переговорів у Вашингтоні 26 вересня", - ідеться в заяві ОП.

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Крім того, Зеленський і Байден взяли участь у спеціальній зустрічі "G7+", присвяченій питанню відновлення України. Також понад 30 країн і Євросоюз підписали декларацію щодо післявоєнного відновлення України.

Під час виступу на заході Зеленський зазначив, що після руйнівної Другої світової війни союзники запровадили план Маршалла, який зміцнив мир і допоміг йому "стати по-справжньому тривалим".

"Сьогодні ми закладаємо фундамент для аналогічної архітектури відбудови - такої, що сприяє миру для України і всієї Європи та загальному добробуту", - сказав Зеленський.

Візит Зеленського до США і план перемоги

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США і вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

У США він зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги". На зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

Зеленський також виступив на засіданні Ради безпеки ООН. Він заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора слід примусити до миру.

Тим часом видання The Times опублікувало чотири ключові пункти плану перемоги Зеленського:

  • запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у рамках членства в НАТО;
  • продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;
  • запит на "конкретні" сучасні види озброєння;
  • міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.

Формула світу інфографіка
Формула миру Зеленського - основні пункти / Інфографіка: Главред

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