Водіїв України почали масово карати у листопаді: яка помилка коштуватиме прав

Що потрібно знати про сезонні шини

Коли встановлювати зимову гуму в Україні

З початком жовтня для автомобілістів настає період, коли варто переходити на зимові шини. Сезонні типи покришок створені для того, щоб забезпечувати належне зчеплення з дорогою в різних температурних умовах. Коли повітря холодає, літня гума втрачає свої властивості, тому авто слід "перевзувати" на зимовий комплект, пояснює Главред з посиланням на експертів УНІАН.

Кожен водій має орієнтуватися, у який момент необхідно встановлювати зимові шини. Попри відсутність конкретних дат у законодавстві, використання покришок, що не відповідають сезону, може розцінюватися як порушення ПДР і призвести до штрафів.

Чому важливо міняти гуму?

Шини для різних сезонів відрізняються складом матеріалу, глибиною й характером протектора. Уся ця різниця потрібна, щоб автомобіль поводився стабільно за певних погодних умов. Розуміння, коли саме варто перейти на зимову гуму, гарантує водієві кращий контроль над автомобілем.

Літні шини виготовлені з жорсткішої суміші, яка добре тримається на гарячому асфальті й має неглибокі канали для відведення води. Зимові, навпаки, створені з м’якшого матеріалу, що не твердне на морозі, а глибший рельєф протектора допомагає утримувати зчеплення на льоду й снігу.

Коли за законом України потрібно встановлювати зимову гуму?

У нормативних актах немає фіксованого періоду, коли потрібно міняти покришки. Проте в пункті 31 ПДР наголошено, що шини мають відповідати погоді та стану дорожнього покриття.

Попри те, що держава не встановлює чітких строків, водія все одно можуть покарати. Згідно зі статтею 121 Кодексу про адмінправопорушення, авто з технічними несправностями, до яких можуть віднести і "неправильні" шини, тягне за собою:

штраф у 340 грн за перше порушення;

повторне може закінчитися позбавленням прав на 3–6 місяців;

ризик потрапити в аварію на невідповідній гумі суттєво зростає.

У Верховній Раді розглядають законопроєкт №43734, що пропонує офіційно карати за шини не за сезоном. Документ ще не ухвалений, але в разі його прийняття перше порушення каратиметься штрафом у 1700 грн, а повторне 3400–8500 грн і можливим вилученням прав на строк 3–6 місяців.

Коли варто "перевзуватися", орієнтуючись на погоду?

Зміна гуми важлива не лише через можливі стягнення - це питання особистої безпеки. Літні шини в холоді починають ковзати, що збільшує гальмівний шлях і робить поведінку автомобіля менш передбачуваною. А сезонні покришки зношуються повільніше, що також допомагає економити.

Завжди варто перейти на зимові шини, коли середньодобова температура падає до +6…+7 °C, а вночі фіксуються заморозки. Найчастіше оптимальним періодом вважається саме середина жовтня, коли дорога вже охолоджена й слизька, особливо у ранкові години.

Якщо плануєте поїздку за кордон, попередньо перевірте правила країни призначення. У багатьох європейських державах зимові шини обов’язкові до 1 грудня, і недотримання вимог може призвести до значних штрафів.

