"Це дуже хворе середовище": Даша Астаф'єва висловилася про зіркові шлюби

Астаф'єва дала емоційний коментар про особисте.

Даша Астаф'єва особисте життя - знаменитість висловилася про шлюб / колаж: Главред, фото: instagram.com/da_astafieva

Коротко:

Даша Астаф'єва прокоментувала суспільні норми

Зірка зазначила, як це і шоу-бізнес впливає на деякі пари

Українська модель і ведуча Даша Астаф'єва ніколи не була заміжньою, та не робить із цього трагедії: знаменитість переконана, що шлюб - не показник успішності та емоційної зрілості людини. Але нерідко суспільство штовхає на "нормалізацію" особистого життя, щоб було "як у всіх".

"Кожен мій пост у соцмережах — це як відкрите поле для коментарів типу "а де діточки?", "вже пора", "вона вагітна". І мені сумно, що навіть війна не змінює деяких людей. Я вірю, що доживу до часів, коли жінки самі керуватимуть своїм життям, часом, віком і зовнішністю. Для багатьох шлюб — це досі "етап", який треба пройти. Не мрія, не подія, не особиста справа, а пункт у сценарії. Чому "пройти", а не "залишитися" в ньому щасливою? Ми підіграємо цій машині — і тому маємо мільйони нещасливих, зламаних родин", - каже Даша в інтерв'ю для Клац.

Також Астаф'єва зазначає - сфера шоу-бізнесу аж ніяк не додає сімейного щастя. "Це дуже хворе середовище. Щасливі родини там рідкість. Є тільки скандали й чутки. А все справжнє — заховане. Але я вірю, що кожна жінка має шанс знайти своє і бути незалежною, щасливою, цілісною", - переконана зірка.

Даша Астаф'єва особисте життя - знаменитість висловилася про шлюб / фото: instagram.com/da_astafieva

Про персону: Даша Астаф'єва Дар'я (Даша) Вікторівна Астаф'єва - українська модель, співачка, акторка, телеведуча і волонтерка. Солістка гурту NikitA (2008-2017), повідомляє "Вікіпедія".

