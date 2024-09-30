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Трамп несподівано "розсипався" у компліментах на адресу Зеленського

Яна Ставська
30 вересня 2024, 18:12
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Трамп обговорив зустріч з українським президентом у розмові з американськими журналістами.
Трамп несподівано
Трамп зустрівся з Зеленським у США / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Кандидат у глави США Дональд Трамп, який уже встиг протягом передвиборчої кампанії зробити низку антиукраїнських заяв, зокрема — покритикувати Зеленського, раптом заявив, що український президент йому "подобається".

У розмові з колумністом The Washington Post Марком Тіссеном Трамп, оцінюючи ситуацію в Україні, сказав, що у нього з Зеленським "добрі відносини".

"У мене були гарні відносини з Зеленським. Він мені подобається, тому що під час "містифікації" імпічменту він міг сказати, що не знав, що (розмова) була записана, мовляв, "відчував загрозу", але замість цього сказав: "Він (Трамп, — Главред) не зробив нічого поганого", — зазначив республіканець.

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"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Зустріч Зеленського і Трампа у США - головне

27 вересня під час візиту українського президента у США Трамп провів переговори із Зеленським. Зокрема, коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни, і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський сказав: "Ви, між іншим, маєте приїхати до нас".

"Я це зроблю", – відповів Трамп.

Під час зустрічі сторони детально обговорили наслідки війни для економіки, постійні обстріли цивільної інфраструктури та важливість систем Patriot для захисту життів. Зеленський також акцентував на перекритті російських джерел фінансування. Трамп охарактеризував зустріч як позитивний сигнал.

Сам Зеленський заявив, що Трамп "дуже прямо" пообіцяв, що підтримуватиме Україну у війні з РФ.

При цьому одразу після зустрічі Трампа із Зеленським, кандидат у "віце" Джей Ді Венс розкритикував українського президента. Американський політик почав свою промову з критики Зеленського за те, що він відвідав завод із виробництва боєприпасів у Скрентоні разом із губернатором штату, демократом Джошем Шапіро.

"Він приїхав на передвиборчу кампанію з демократичним керівництвом цієї країни. Ми витратили 200 мільярдів доларів на Україну. Знаєте, що я хотів би, щоб Зеленський зробив, коли приїде до Сполучених Штатів Америки? Подякував би жителям Пенсільванії і всім іншим", - не вгамовувався соратник Трампа.

Трамп несподівано
План перемоги Зеленського - основні положення / Інфографіка Главреда

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