Новий рейс із Польщі: які міста він з’єднає та чому це важливо для українців

Новий нічний поїзд з Перемишля до Мюнхена, Відня та Будапешта ідеально стикується з поїздами "Укрзалізниці".

https://glavred.net/ukraine/novyy-reys-iz-polshi-kakie-goroda-on-soedinit-i-pochemu-eto-vazhno-dlya-ukraincev-10716692.html Посилання скопійоване

Нічний поїзд з України до Європи / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

Що відомо:

З 14 грудня стартує нічний поїзд EN Carpatia

Розклад синхронізований із рейсами "Укрзалізниці" зі Львова та Києва

Мінімальна ціна квитка - 57 євро

Польський залізничний перевізник PKP Intercity оголосив про старт нового міжнародного нічного поїзда EN Carpatia, який з 14 грудня курсуватиме з прикордонного Перемишля до Мюнхена, Відня, Братислави та Будапешта.

Про це повідомляє dovkola.media з посиланням на офіційний анонс компанії.Для українських пасажирів це особливо зручне рішення: час відправлення поїзда синхронізований із прибуттям рейсів "Укрзалізниці" зі Львова та Києва, що дозволяє без тривалих очікувань продовжити подорож до Європи.

відео дня

Маршрут та розклад

EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51, проходячи через Жешув, Краків та Катовіце. На станції Богумін у Чехії частина вагонів прямуватиме до Братислави та Будапешта, а основна частина поїзда продовжить рух через Відень, Лінц та Зальцбург, прибуваючи до Мюнхена наступного дня о 10:24. Загальний час у дорозі становитиме близько 16,5 годин. Зворотній рейс з Мюнхена відправлятиметься о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.

Комфорт та послуги

Поїзд належить до категорії EuroNight, що гарантує комфортну нічну подорож. Пасажири зможуть обрати стандартні сидячі місця, спальне купе або купе "Люкс" із додатковими зручностями - рушниками, капцями, наборами для душу, закусками та гарячими напоями. Для спокійного відпочинку світло в купе вимикають з 22:00 до 6:00.

Ціни та бронювання

Мінімальна вартість квитка становить 57 євро (близько 2750 грн). Бронювання є обов’язковим для всіх рейсів EuroNight.

Новий рейс дозволяє українським мандрівникам поєднати денний переїзд з Києва чи Львова та нічну подорож до Європи, уникаючи ночівлі у Польщі. Наприклад, виїхавши вранці зі столиці України, вже наступного ранку можна опинитися у Відні, Будапешті чи Мюнхені.

Також варто ознайомитися:

Про джерело: "Укрзалізниця" Акціонерне товариство "Українська залізниця" (АТ "Укрзалізниця", Укрзалізниця) — національний перевізник вантажів та пасажирів, пише Вікіпедія. Де-факто є державним підприємством-монополістом у сфері залізничних перевезень. Компанія забезпечує майже 82 % вантажних і 36 % пасажирських перевезень, здійснюваних всіма видами транспорту. За обсягами вантажних перевезень українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись лише залізницям Китаю, Росії та Індії. "Укрзалізниця" — акціонерне товариство, 100 % акцій якого належать державі. Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред