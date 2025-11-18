Новий рейс із Польщі: які міста він з’єднає та чому це важливо для українців

Що відомо:
- З 14 грудня стартує нічний поїзд EN Carpatia
- Розклад синхронізований із рейсами "Укрзалізниці" зі Львова та Києва
- Мінімальна ціна квитка - 57 євро
Польський залізничний перевізник PKP Intercity оголосив про старт нового міжнародного нічного поїзда EN Carpatia, який з 14 грудня курсуватиме з прикордонного Перемишля до Мюнхена, Відня, Братислави та Будапешта.
Про це повідомляє dovkola.media з посиланням на офіційний анонс компанії.Для українських пасажирів це особливо зручне рішення: час відправлення поїзда синхронізований із прибуттям рейсів "Укрзалізниці" зі Львова та Києва, що дозволяє без тривалих очікувань продовжити подорож до Європи.
Маршрут та розклад
EN Carpatia вирушатиме з Перемишля о 17:51, проходячи через Жешув, Краків та Катовіце. На станції Богумін у Чехії частина вагонів прямуватиме до Братислави та Будапешта, а основна частина поїзда продовжить рух через Відень, Лінц та Зальцбург, прибуваючи до Мюнхена наступного дня о 10:24. Загальний час у дорозі становитиме близько 16,5 годин. Зворотній рейс з Мюнхена відправлятиметься о 18:45 і прибуватиме до Перемишля о 10:10 наступного дня.
Комфорт та послуги
Поїзд належить до категорії EuroNight, що гарантує комфортну нічну подорож. Пасажири зможуть обрати стандартні сидячі місця, спальне купе або купе "Люкс" із додатковими зручностями - рушниками, капцями, наборами для душу, закусками та гарячими напоями. Для спокійного відпочинку світло в купе вимикають з 22:00 до 6:00.
Ціни та бронювання
Мінімальна вартість квитка становить 57 євро (близько 2750 грн). Бронювання є обов’язковим для всіх рейсів EuroNight.
Новий рейс дозволяє українським мандрівникам поєднати денний переїзд з Києва чи Львова та нічну подорож до Європи, уникаючи ночівлі у Польщі. Наприклад, виїхавши вранці зі столиці України, вже наступного ранку можна опинитися у Відні, Будапешті чи Мюнхені.
