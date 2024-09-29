Байден після візиту Зеленського до США зробив прогноз щодо завершення війни

Україна здобуде перемогу у війні. США підтримуватимуть Київ на кожному етапі шляху. Про це заявив американський президент Джо Байден.
У своєму акаунті в соціальній мережі X він опублікував коротке відео із зустрічі з Зеленським у Білому домі. На перемовинах були присутні й радники глав держав.
"Україна виграє цю війну. І Сполучені Штати продовжать стояти поруч із нею на кожному кроці шляху", - наголосив Джо Байден.відео дня
Візит Зеленського до США - головні новини за темою:
Президент Володимир Зеленський днями відвідав із візитом США.
Там він провів зустріч із главою Білого дому Джо Байденом і представив йому план перемоги України у війні з агресором Росією. Байден заявив про підтримку курсу на українську перемогу.
Пізніше Зеленський зустрівся з віцепрезиденткою, кандидаткою на посаду президента США від демократів Камалою Гарріс. Політикиня сказала, що допоможе Україні здобути перемогу.
Також Зеленський провів зустріч і з Дональдом Трампом - кандидатом у президенти від Республіканської партії. Як і Гарріс, він надав Трампу план української перемоги. Трамп заявив, що війна має завершитися справедливо, і додав, що в нього є певні ідеї.
Що таке план перемоги Зеленського?
План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський представив під час візиту до США Джо Байдену та Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.
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