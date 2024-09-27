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"Шоу жахів триває": Трамп відповів на слова Гарріс про "капітуляцію України"

Юрій Берендій
27 вересня 2024, 17:34
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Трамп не зміг прямо відповісти на питання про те, чи повинна Україна відмовитись від частини територій для досягнення миру.
Трамп відповів на заяви Гарріс про "капітуляцію України" / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Колишній президент США та кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що він прагне досягти миру в контексті війни в Україні, і прагне "покласти край цьому жаху". Про це він зазначив 27 вересня перед переговорами із президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє The Guardian.

Його заява пролунала у відповідь на критику віцепрезидента Камали Гарріс, яка охарактеризувала підхід Трампа як "пропозицію капітуляції".

"Ці пропозиції такі ж, як і у Путіна, і давайте прояснимо, що це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції, що є небезпечним і неприйнятним", - сказала вона.

відео дня

Трамп відкинув такі твердження, наполягаючи, що його мета — зупинити "шоу жахів, яке триває".

Коли Трампа запитали, чи вважає він, що Україна повинна поступитися окупованими територіями, він ухилився від прямої відповіді.

"Давайте досягнемо миру... Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування", - сказав він.

Його соратник Джей Ді Венс раніше припустив, що Росія могла б залишити за собою захоплені території, створивши демілітаризовану зону з міцно укріпленою лінією фронту, аби уникнути нової агресії.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

Заяви Трампа про Україну - що відомо про зустріч Трампа і Зеленського

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, кандидат у президенти США Дональд Трамп знову висловив суперечливу думку стосовно президента України Володимира Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", через те, що кожного разу після візитів до США він нібито повертається "з 60 мільярдами доларів".

Під час виступу в Північній Кароліні Трамп продовжив кампанію критики на адресу українського лідера, заявивши, що Україна має "поступитися територіями", щоб уникнути конфлікту та задовольнити амбіції Москви. Це, на думку Трампа, є способом "заспокоїти" Росію, але Зеленський, за його словами, не готовий йти на компроміси.

Зустріч між Зеленським та Трампом має відбутися 27 вересня у Нью-Йорку.

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