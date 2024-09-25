'Росію можна лише примусити до миру': Зеленський виступив на засіданні Радбезу ООН

З першої секунди війни в Україні РФ здійснює міжнародний злочин, заявив президент.

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Зеленський виступив у Радбезі ООН / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський заявив, що війну, розв'язану Росією, "не можна заспокоїти розмовами". Він переконаний, що країну-агресора потрібно примусити до миру. Про це глава держави сказав на засіданні Радбезу ООН у Нью-Йорку.

"Ми знаємо, що дехто у світі хоче говорити з Путіним. Ми знаємо це. Зустрічатися, говорити, спілкуватися. Але що саме вони можуть від нього почути? Що він засмучений, бо ми реалізуємо своє право захищати наших людей? Або що він хоче продовжувати війну і терор тільки для того, щоб ніхто не подумав, що він не правий?" - сказав Зеленський.

За словами президента, з першої секунди цієї війни Росія здійснює те, що ніяк не можна виправдати згідно зі Статутом ООН. А саме - РФ вчиняє міжнародний злочин.

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"Саме тому ця війна не може просто "вщухнути". Ось чому цю війну не можна заспокоїти розмовами. Необхідні дії. І я вдячний усім націям, які дійсно допомагають так, що це рятує життя наших людей", - сказав Зеленський.

Він упевнений, що Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що він не зупиниться сам.

"Росію можна тільки примусити до миру. І саме це потрібно - примусити Росію до миру як єдиного агресора в цій війні, єдиного порушника Статуту ООН", - підкреслив Зеленський.

Візит Зеленського до США і план перемоги

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США і вже запланував низку двосторонніх зустрічей, зокрема з Камалою Гарріс і Дональдом Трампом.

У США він зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США і розповів їй про свій "план перемоги". На зустрічі були присутні члени Сенату США Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та член Палати представників Грегорі Мікс.

Тим часом видання The Times опублікувало чотири ключові пункти плану перемоги Зеленського:

запит на західні гарантії безпеки, схожі з пактом про взаємну оборону, укладеним у рамках членства в НАТО;

продовження операції України в Курській області Росії з метою отримання територіального козиря;

запит на "конкретні" сучасні види озброєння;

міжнародна фінансова допомога для української економіки.

Зазначимо, офіційно план Зеленського поки що не оприлюднено.

Формула миру Зеленського / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, в інтерв'ю ABC Зеленський заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто думає.

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