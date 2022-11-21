Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж Росія - Пентагон

Українські військові краще підготовлені до зими, ніж окупанти / Колаж фото 10-та гірничо-штурмова бригада, УНІАН

Росія сподівається на те, що вона зможе "заморозити" війну в Україні і зупинити потужний контрнаступ українських захисників. Однак ЗСУ не збираються зупинятися навіть взимку. До того ж Україна краще готова до війни взимку, ніж російські окупанти. У цьому переконаний міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.

Американський міністр зазначає, що саме завдяки підтримці США українські військові будуть в "набагато кращому стані, ніж противник".

"Важко передбачити, як будуть розвиватися події і в які терміни, але ми будемо підтримувати Україну, поки буде потрібно. У центрі уваги США - підтримка України", - сказав Остін Ллойд.

Він пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". Однак поки Ллойд не може сказати, з якими темпами буде просуватися вперед українська армія.

Війна Росії проти України

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.

Інші новини: