Україна набагато краще готова до війни взимку, ніж Росія - Пентагон

США обіцяють всіляко підтримувати і допомагати Україні з контрнаступом.
Росія сподівається на те, що вона зможе "заморозити" війну в Україні і зупинити потужний контрнаступ українських захисників. Однак ЗСУ не збираються зупинятися навіть взимку. До того ж Україна краще готова до війни взимку, ніж російські окупанти. У цьому переконаний міністр оборони США Ллойд Остін, повідомляє CNN.
Американський міністр зазначає, що саме завдяки підтримці США українські військові будуть в "набагато кращому стані, ніж противник".
"Важко передбачити, як будуть розвиватися події і в які терміни, але ми будемо підтримувати Україну, поки буде потрібно. У центрі уваги США - підтримка України", - сказав Остін Ллойд.
Він пообіцяв підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно". Однак поки Ллойд не може сказати, з якими темпами буде просуватися вперед українська армія.
Війна Росії проти України
Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, попри ядерну загрозу з боку РФ.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.
У Пентагоні відзначали, що взимку ініціатива на полі бою буде на боці України і ЗСУ не дадуть окупантам перепочинку. Україна продовжуватиме підривати логістику російських військових.
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