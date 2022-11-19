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ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні - Міноборони

19 листопада 2022, 13:56

Як зазначив заступник глави Міноборони, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

ЗСУ зайдуть в Крим до кінця грудня, а війна закінчиться навесні - Міноборони
Україна ніколи не перестане битися до перемоги / 59-та ОМПБр Якова Гандзюка

Заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року.

Як зазначив Гаврилов в інтерв'ю Sky News, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

"Тактичний ядерний удар не є загрозою, яка зупинить нас від продовження нашої боротьби", - заявив він.

Водночас генерал-майор у відставці зауважив, що вважає ймовірність такої ворожої атаки доволі низькою.

Також Гаврилов прокоментував перспективу мирних переговорів України та РФ. Він наголосив, що діалог з Кремлем відбудеться лише тоді, коли російські війська будуть готові залишити кожен метр української землі, включаючи Кримський півострів.

"В українському суспільстві є рішення, що ми йдемо до кінця. Люди заплатили багато крові, багато зусиль за те, чого ми вже досягли. І всі знають, що будь-яке зволікання чи замороження конфлікту є лише продовженням цієї війни проти існування України як нації", - резюмував заступник глави Міноборони.

Війна Росії проти України

10 листопада спікер Східного угруповання українських військ Сергій Череватий заявив про те, що ЗСУ продовжують звільнення територій на Сватівському напрямку Луганської області.

Ворог намагається контратакувати і несе великі втрати. За його словами, на Авдіївському, Бахмутському і Сватівському напрямках йдуть важкі бої.

11 листопада армія України увійшла в Херсон. Місцеві жителі з радістю зустріли спецпідрозділи ЗСУ. У місті з'явилися українські прапори.

Секретар РНБО Олексій Данілов підкреслив, що ніякої заморозки війни після звільнення Херсона не буде. За його словами, Україна налаштована звільнити всі свої території. Однак на виконання завдань потрібен час.

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