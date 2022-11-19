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"Це тільки погіршить ситуацію": Зеленський заявив про загрозу російського "короткого перемир'я"

19 листопада 2022, 10:51

Кремль намагається маніпулювати, щоб змусити Україну до перемир’я. Але цей час РФ використає для зміцнення своїх сил і підготовки до нового наступу.

Владимир Зеленский
Зеленський заявив, що Україна не погодиться на російське "коротке перемир'я", адже це маніпуляція/ Офіс президента України

Країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу.

Припинення війни не гарантує миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників Міжнародного безпекового форуму в Галіфаксі у суботу, 19 листопада.

"Саме по собі припинення війни не гарантує миру. Росія зараз прагне до короткого перемир’я, передишки для відновлення сили. Дехто може назвати це кінцем війни, але такий перепочинок лише погіршить ситуацію", – заявив Зеленський.

Він наголосив, що Україна не мінятиме свої території чи суверенітет на мир. Президент наголосив, що "аморальні компроміси призведуть до нового кровопролиття".

"Справжній тривалий і відвертий мир може стати результатом лише повного знищення російської агресії", – наголосив президент України.

Можливість переговорів України та РФ

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) зазначали, що переговори з Росією не допоможуть завершити війну, а можуть лише призупинити її, адже російський диктатор Володимир Путін завжди бажатиме захопити українські території. Путін не заспокоїться, поки не завоює Київ.

Нагадаємо, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що Росія ще не готова до миру в Україні. Вона не готова вивести війська з українських територій. Але країна-агресорка повинна піти з України, це єдиний спосіб повернути на українські території мир, наголосили в ЄС.

У Державному департаменті США заявили, що Росія все одно не зможе виграти цю війну, і закликали країну-агресорку негайно вивести свої війська з України. Про це заявив заступник прессекретаря Держдепартаменту Ведант Патель.

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