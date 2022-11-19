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"Взимку Україна просунеться далі": президент Естонії закликав "підвищити ціну війни для РФ"

19 ноября 2022, 14:46

Каріс наголосив, що потрібно продовжувати надавати Україні зброю для захисту, щоб вона могла закріпити свої результаті на фронті.

Украинские военные, ВСУ, президент Эстонии Алар Карис
Президент Естонії дав позитивний прогноз щодо війни/ 10-а гірсько-штурмова бригада, Twitter Alar Karis

Президент Естонії Алар Каріс дав позитивний прогноз щодо війни в Україні. Він наголосив, що взимку українська армія зможе продовжити контрнаступ і просунутися вперед.

Про це він заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді, повідомляє ERR. Каріс наголосив, що країни-партнери повинні допомогти Україні закріпити цей успіх наданням нової зброї, яка допоможе їй захищатися від країни-агресорки РФ.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і досягти успіху у війні. Тепер ми маємо забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі", – заявив лідер Естонії.

Він закликав партнерів підтримати українські війська і продовжити надавати Україні зброю. За його словами, потрібно "підвищувати ціну війни для Росії".

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

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