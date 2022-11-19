"Взимку Україна просунеться далі": президент Естонії закликав "підвищити ціну війни для РФ"

Президент Естонії дав позитивний прогноз щодо війни/ 10-а гірсько-штурмова бригада, Twitter Alar Karis

Президент Естонії Алар Каріс дав позитивний прогноз щодо війни в Україні. Він наголосив, що взимку українська армія зможе продовжити контрнаступ і просунутися вперед.

Про це він заявив на Галіфакському безпековому форумі в Канаді, повідомляє ERR. Каріс наголосив, що країни-партнери повинні допомогти Україні закріпити цей успіх наданням нової зброї, яка допоможе їй захищатися від країни-агресорки РФ.

"Естонія твердо переконана, що Україна цілком здатна скористатися допомогою західних союзників і досягти успіху у війні. Тепер ми маємо забезпечити, щоб Україна змогла зберегти цей успіх. Недоречно припускати, що цієї зими Україна не зможе просунутися далі", – заявив лідер Естонії.

Він закликав партнерів підтримати українські війська і продовжити надавати Україні зброю. За його словами, потрібно "підвищувати ціну війни для Росії".

Раніше заступник міністра оборони України, генерал-майор у відставці Володимир Гаврилов заявив, що Збройні сили України можуть зайти в Крим до кінця грудня, а вся війна з Росією закінчиться навесні 2023 року. За його словами, Україна ніколи не перестане битися до перемоги, незважаючи на ядерну загрозу з боку РФ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що країна-агресорка Росія зараз намагається знайти способи змусити Україну погодитися на "коротке перемир’я". Проте це банальна маніпуляція – виграний час ворог хоче використати на свою користь і підготуватися до потужного наступу. Таке "коротке перемир'я" тільки погіршить ситуацію, каже Зеленський.

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