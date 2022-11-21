Політолог Олег Соскін зазначає, що Соловйова і Дугіна скоро можуть прибрати за довгі язики/ УНІАН, скрін

Ідеолог російського фашизму Олександр Дугін після звільнення Херсону від окупантів усі провали на фронті поклав на російського диктатора Володимира Путіна і заявив, що його потрібно усунути, якщо він не може впоратися. Після такої заяви Дугін став однією з головних осіб, яких Путін захоче "прибрати".

Про це заявив директор Інституту трансформації суспільства, економіст і політолог Олег Соскін в інтерв'ю Главреду. Він зазначає, що Дугіна, а також російського пропагандиста і телеведучого Соловйова можуть "прибрати" уже найближчим часом, як це зробили зі Стремоусовим.

"Враховуючи логіку Путіна, після всіх заяв Дугін повинен відправитися до Жириновського і Кобзона. Разом із Соловйовим-Шапіром, тому що той теж язик дуже розпустив. Ці двоє – головні кандидати від "яструбів" туди вирушити", – зазначає Соскін.

Він нагадав, що бойовик Гіркін також "багато говорив", але за нього заступилися. Тому він відбувся відправкою на фронт, де за ним постійно приглядають.

"Багато базікав Гіркін-Стрєлков – і де він тепер, чим він займається? Зник. Але це був свій. А ці двоє – чужі, тому їх взагалі швидко приберуть. За Гіркіна хтось заступився з керівників спецслужб і взяв його під своє "покривало", типу на фронт відправили. Але поруч із ним ходять "смотрящие", які в будь-який момент можуть його "пришити", – пояснює політолог.

А от Дугіна з Соловйовим прикривати немає кому, додає він.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін і Міноборони РФ втратили довіру росіян. Тому Кремль зараз сподівається на підтримку блогерів – військових оглядачів. Російська верхівка влади сподівається, що росіяни прислухатимуться до блогерів, і що таким чином вдасться впливати на їхню думку.

Також раніше політолог Олег Соскін зазначав, що Путін забезпечив собі охорону на всіх рівнях, а також відстежує та усуває всіх конкурентів. Тому прибрати президента РФ дуже складно. Тим більше, що його зараз оточують люди, які на такий крок не наважаться. Тому внутрішнього перевороту в Росії не буде, вважає політолог.

Читайте також: