"Зґвалтували матір з донькою, у них їхав дах": окупант втік до Іспанії і хоче свідчити проти РФ

Окупант, який втік з Росії до Іспанії, розповів про злочини армії РФ/ УНІАН, theins.ru

Російський окупант Микита Чибрін, який у складі 64-ї мотострілецької бригади воював проти української армії на Київщині, розповів про злочини російських військових. Зараз загарбник перебуває в Іспанії. Щоб не воювати, він спочатку втік з України до Росії, а потім звідти – до Іспанії. Він заявляє, що хоче дати свідчення у міжнародному суді проти РФ.

Чибрін в інтерв'ю The Insider підтвердив низку злочинів, які вчиняли російські окупанти у Бучі й навколишніх селах.

Він зазначив, що під час перебування окупантів на Київщині у лютому-березні цього року були непоодинокі факти мародерства і зґвалтувань, які чинили військові армії РФ.

За словами Чибріна, йому точно відомо про багато випадків мародерства. Він бачив, як його "товариші по зброї" забирали у цивільних автомобілі у Липівці та Андріївці. Також він був свідком, як російські військові ламали авто, які не могли завести, і руйнували будинки. З будинків крали різні речі, зокрема, прикраси і мобільні телефони.

"Мабуть, у них дах поїхав, мовляв, у нас сила, у нас танки, у нас БМП, зброя тощо. "Синдром Рембо" включався", – каже Чибрін.

Окупанти зґвалтували матір і її доньку

Також він підтвердив факт зґвалтування російськими окупантами жінки та її доньки у селі Андріївка Макарівської громади Бучанського району.

"Був випадок у Андріївці, коли зґвалтували матір та доньку. Четверо хлопців зробили це. Один втік, решту товариші по службі та командування побили табуретками. Їх узагалі хотіли розстріляти. Їх не можна було звинуватити, бо не було доказів, тому їх просто звільнили", – розповів окупант.

Чибрін втік до Іспанії і хоче свідчити проти РФ

Він зізнався, що прикидався на фронті божевільним, аби його не відправили на передову. 16 червня він втік з території України, заховавшись у вантажівці. Так окупант доїхав до Росії, а вже звідти втік до Іспанії. Виїхати з РФ йому допомогли правозахисники з організації Gulаgu.nеt, куди він звернувся.

Чибрін прибув до Мадриду 15 листопада й одразу попросив політичного притулку. Поки його заява буде на розгляді, він перебуватиме у тимчасовому центрі для біженців.

За словами окупанта, через його рішення втекти від нього відвернулися усі друзі і родина, вони вважають його зрадником.

Злочини окупантів у Бучі

Раніше повідомлялося, що російські окупанти, які на початку березня захопили Бучу Київської області, відразу почали полювати за місцевими жителями за списками, заздалегідь складеними їх спецслужбами. Про це йдеться у розслідуванні Associated Press спільно з програмою PBS Frontline і розслідувачами SITU Research.

Як відомо, окупантів з 64-ї бригади армії РФ, які в Київській області займалися мародерством і вбивали мирних жителів, перекинули на інший напрямок фронту в Україні. Командування не дає їм звільнитися зі служби, віддає накази вбивати цивільних і вивозити награбоване на машинах.

Як розповіла журналіст Катерина Фоміна, яка робила розслідування про злочини 64-ї бригади РФ в Україні, солдати цього підрозділу свідчать, що заступник командира з тилу В'ячеслав Клобуков, займався мародерством.

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