Взимку ЗСУ битимуть війська РФ на полі бою, Україна не дасть Росії перепочинку - Пентагон

Взимку ініціатива на полі бою, як і раніше, буде за ЗСУ - Остін / Колаж 59 ОМПБр Якова Гандзюка, Reuters

Взимку ініціатива на полі бою, як і раніше, буде на боці України. Армія отримала необхідне спорядження для ведення бойових дій в умовах холодів. Українці продовжать чинити тиск на війська Росії і підривати їх логістику. У Києві розуміють, що оперативна пауза на фронті вкрай вигідна загарбникам і не підуть на таку помилку. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін.

Під час брифінгу за підсумками сьомого засідання групи допомоги Україні у форматі Раммштайн, яке відбулося 16 листопада, він розповів про те, що взимку ситуація на фронтах розвиватиметься на користь українських військ.

"Я думаю, що зимові бойові дії сприятимуть українцям", – вважає Остін.

За його словами, країни-партнери передали ЗСУ "величезну кількість" зимового спорядження – Канада та інші держави були "дуже і дуже щедрими".

Країна-окупант Росія, в свою чергу, зіткнеться зі складнощами в питанні забезпечення спорядженням своїх військ в Україні для ведення ефективних боїв в зимових умовах.

Глава Пентагону зазначив, що становище військ РФ погіршує їх участь у війні на чужій території і пошкодження їх логістики українськими військами.

"З іншого боку, російська армія воює в зарубіжній країні. Українці зробили проблемними їхні шляхи постачання. Це буде складно для них - доставляти військам спорядження, необхідне для ефективного ведення бойових дій", - пояснив Остін.

Як вважає глава Міноборони США, армія України і надалі матиме перевагу на полі бою. Окупанти навряд чи будуть так само готові, як ЗСУ.

"Вони будуть підготовлені до цієї зими. І я не думаю, що росіяни будуть настільки ж готові", - додав міністр.

Крім того, він прогнозує, що ЗСУ продовжать тиснути на логістику ворога і не дадуть військам РФ перепочинку, на який так розраховує Москва.

"Українці знають, що дати їм (росіянам) можливість відпочити, переобладнатися і переозброїтися – це помилка. Це операційна помилка. Я не вірю, що вони припустяться такої помилки", - підкреслив Ллойд Остін.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 14 листопада під час свого візиту до звільненого від російської окупації Херсона сказав, що Україна не вірить заявам Росії про нібито "перемовини". Київ має намір продовжувати операцію з деокупації своїх територій.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк також зазначив, що контрнаступ армії України триватиме і взимку. Він пояснив, що якщо наступ ЗСУ сповільниться, західний світ може втомитися від війни. Ситуацією скористається країна-окупант РФ і просуватиме перемовини на своїх умовах. Тому Україна має намір наступати.

У Пентагоні заявили, що звільнення Україною Херсона - велике досягнення. Але, судячи з усього, окупанти РФ не мають наміру йти з інших українських земель. Очікуються важкі бойові дії.

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