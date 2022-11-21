Існує табу: Невзлін пояснив, чому Захід не дає Україні завдавати ударів по РФ

На Заході може існувати табу на обстріли Росії Україною-Невзлін / Колаж УНІАН , wikipedia.com

У Заходу може існувати табу на обстріли російської території з боку України. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив російсько-ізраїльський підприємець і громадський діяч, колишній віце-президент "ЮКОСа" Леонід Невзлін.

"Табу, звичайно, є – воно пов'язане з переговорами з американцями, які заважають це робити. Але, з іншого боку, оскільки вони не можуть захистити Україну, вони будуть змушені погодитися з тим, що Україні доведеться це робити", - вважає Невзлін.

На думку екс-віце-президента "ЮКОСа", удари по території Росії – питання політичної волі українського керівництва.

"Якщо говорити з точки зору моральності, якщо Україна буде бомбити Москву, підніметься страшний вереск, але ніхто не зможе звинуватити Україну в тому, що вона не мала на це права. Адже тоді вона б відповідала на агресію, а не була агресором сама. Тому, для початку, потрібно заходити на російську територію з бомбардуваннями і дати росіянам відчути те, що відчувають українці сьогодні", - зазначив Невзлін.

Як повідомляв Главред, Росія посилює ракетні обстріли українських територій частково для того, щоб виснажити запаси української протиповітряної оборони. Як заявив заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кал, в Кремлі думають, що якщо вони зможуть змусити Київ використовувати "всі свої вкрай необхідні запаси" ППО, то їм вдасться перетягнути на себе домінування в небі над Україною.

Також військовий експерт Олег Жданов назвав дві ймовірні причини, через які Україна досі не отримала від західних партнерів далекобійні ракети ATACMS. Зокрема, у Заходу немає гарантій, що ці ракети потім не полетять на Москву.

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