Загроза ракетного удару РФ: що відомо про підготовку стратегічної авіації ворога

Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом.

РФ може готувати масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: structure.mil.ru, ua/depositphotos.com

Головне:

РФ готує новий масований повітряний удар

Ворог може вдарити ракетами по території України

Армія країни-агресора РФ готує новий масований повітряний удар по Україні найближчим часом.

Про це свідчить характерна активність на частотах стратегічної авіації армії ворога, повідомляють моніторингові ресурси.

"Є ознаки, що вказують на підготовку РФ до нанесення ракетного удару найближчим часом: відмічено комунікації пунктів управління стратегічної авіації ПКС РФ на бойовій частоті", - попереджають українців.

Водночас не виключено, що РФ може вдарити ракетами по території України.

"Вночі може бути ракетний удар: відмічено активізацію голосової мережі стратегічної авіації на бойовій частоті", - наголошується в повідомленні.

Крім того, мер Івано-Франківська Руслан Марцинків також попередив про можливу масовану атаку РФ цієї ночі.

"Реагуємо на можливі тривоги вночі! Може бути голосно", - написав він.

РФ готова до нових ударів: прогноз генерала ЗСУ

Росія, як країна-агресор, продовжує завдавати масованих ударів по території України.

Про це заявив Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010).

При цьому повітряні удари низької інтенсивності - менше ніж півтисячі дронів і півсотні ракет різних типів ворог таки може завдавати.

Раніше повідомлялося, що під російським ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей. На Хмельниччині внаслідок ворожої атаки постраждали троє людей. Ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, вибив вікна в навколишніх будинках.

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар припав на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами і дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

