До Києва вперше приїхали лідери фракцій коаліції Німеччини: яка мета візиту

Лідери двох коаліційних фракцій бундестагу - Єнс Шпан із блоку Християнського демократичного союзу і Християнського соціального союзу (ХДС/ХСС) і Маттіас Мірш із Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) у понеділок, 1 вересня, уперше прибули до Києва. Про це пише Deutsche Welle.
У Києві вони планують провести переговори щодо подальшої підтримки України з боку Німеччини та дипломатичних зусиль для припинення війни.
"Ми з Маттіасом Міршем тут, щоб послати чіткий сигнал: урядові фракції ХДС/ХСС і СДПН стоять зараз і в майбутньому на боці України, хоробрих українців, які захищають свою батьківщину, свою країну, а також Європу", - заявив Шпан під час спілкування з журналістами після прибуття до Києва.
Відповідаючи на запитання про гарантії безпеки для України, зокрема про можливість розгортання контингенту, він зазначив, що найкращою гарантією є добре оснащена українська армія.
"Першою і найважливішою гарантією безпеки для України є українська армія. Перш за все, ми хочемо оснастити її якомога краще", - сказав Шпан.
Мірш також зазначив це. Водночас у питанні можливого розгортання солдатів Бундесверу в Україні німецькі політики уникають конкретики, хоча й не виключають такого варіанту.
"Перш за все, планувалося озброїти та екіпірувати українську армію, надавати їй постійну підтримку, а потім, спільно з американцями, надати Україні гарантії безпеки. Існує безліч варіантів, які саме і як, це буде обговорюватися під час переговорів", - зазначив Шпан.
Допомога Німеччини Україні:
Як раніше повідомляв Главред, 25 серпня в Києві з візитом був віце-канцлер і міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль, який пообіцяв, що уряд ФРН виділятиме на підтримку України 9 млрд євро щорічно. Також, за його словами, Німеччина готова зробити свій внесок у гарантії безпеки для України. Однак Клінгбайль не відповів на запитання про участь військових Бундесверу в можливій місії.
Міністр закордонних справ ФРН Йоганн Вадефуль раніше заявив, що Німеччина не розміщуватиме військовий контингент в Україні.
Україна отримає від німецького виробника HENSOLDT поставку радарів TRML-4D і SPEXER 2000 3D MkIII для посилення протиповітряної оборони України. Сума контракту - понад 340 мільйонів євро.
