Масовані удари РФ по Україні можуть повторитися: генерал спрогнозував коли

Анна Косик
1 вересня 2025, 13:14
Стало відомо, коли може настати небезпечний період для українців.
Сотні російських дронів і ракет можуть атакувати Україну за лічені дні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Що сказав Романенко:

  • Росія не буде масовано атакувати Україну під час візиту Путіна в Китай
  • Після 4 вересня масовані удари РФ можуть відновитись
  • США не тиснутимуть на РФ, щоб та припинила атакувати Україну

Країна-агресорка Росія продовжує завдавати масованих ударів по Україні. Але у найближчі кілька днів вони малоймовірні. Про це в етері Еспресо розповів заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010), генерал Ігор Романенко.

Причиною його є офіційний візит кремлівського диктатора Володимира Путіна у Китай. Поки він не повернеться у Росію, найімовірніше, рої дронів та ракет не летітимуть на Україну.

Коли закінчиться пауза перед масованими обстрілами

Генерал переконаний, що під час візиту у Китай Путін не наважиться віддати наказ на масований удар по Україні. При цьому повітряні удари низької інтенсивності - менше півтисячі дронів та півсотні ракет різних типів ворог таки може завдавати.

"Ворог продовжуватиме накопичення ракет та дронів. А 4 вересня закінчується участь Путіна у заходах в Китаї, і можуть відбутися повторні масовані удари", - пояснив Романенко.

Чи може тиск Трампа зупинити масовані удари по Україні

Президент США Дональд Трамп неодноразово обіцяв тиснути на Росію і безпосередньо диктатора Путіна, якщо той не буде проявляти готовності до миру. Однак після чергових масованих ударів РФ по Україні адміністрація президента США так і не перейшла від слів до дій.

Тож, згідно з прогнозом Романенка, надії на те, що Трамп буде тиснути на Путіна немає, тому у найближчий час удари Росії по Україні можуть відновитися.

Якими ракетами РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Яка мета масованих ударів РФ по Україні

Нещодавно військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов пояснив, що Росія продовжує застосовувати тактику ракетно-дронових атак з метою уразити саме цивільне населення та енергетичну інфраструктуру України.

Особливо актуально це для ворога напередодні зими, адже кремлівський диктатор Володимир Путін прагне силою зброї змушувати Україну прийняти "умови капітуляції" і готовий навіть залишити мирне населення без тепла та світла.

Масовані атаки Росії на Україну - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що російські окупанти у ніч на 30 серпня здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Раніше, у ніч на 28 серпня, російська окупаційна армія завдала комбінованого ракетно-дронового удару по Україні. Під ворожою атакою опинилися Київ, Васильків, Козятин, Запоріжжя, Старокостянтинів, окремі райони Вінницької, Київської, Чернігівської областей.

Під час цієї атаки Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у столиці - місті Київ. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю.

Про персону: Ігор Романенко

Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

Передумов для завершення війни в Україні немає – Фесенко
Реклама
Реклама
Реклама
