Росія може посилити удари по Україні найближчими тижнями: подробиці

Країна-окупант Росія накопичила ракети і дрони-камікадзе.

Росія найближчими тижнями може посилити інтенсивність повітряних атак - аналітики / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Головне:

РФ може посилити повітряні атаки на Україну

Ворог накопичив дрони і ракети

Можлива мета - об'єкти енергоінфраструктури

Найближчими тижнями Росія може суттєво посилити інтенсивність атак на Україну. Ворог використав період перед самітом на Алясці, щоб накопичити запаси дронів-камікадзе та ракет. Очікується, що росіяни намагатимуться завдавати ударів по енергетичних об'єктах. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни.

Росія створювала ілюзію "сумлінного переговірника"

У зведенні ISW йдеться про те, що Росія спеціально обмежувала кількість ударів по території України, оскільки намагалася створити ілюзію "сумлінного переговірника" зі США. Але, ймовірно, вже найближчим часом окупанти посилять ракетні та дронові удари, використовуючи свої поповнені арсенали.

Куди може вдарити ворог

На думку аналітиків, головною метою РФ може стати енергетична інфраструктура України.

Які і звідки ракети запускає Росія по Україні / Інфографіка: Главред

Як повідомляв Главред, старший лейтенант із позивним Алекс сказав, що російські окупанти намагаються обійти напрямок Часова Яру. Якщо їм це вдасться, можуть виникнути серйозні проблеми на Костянтинівському напрямку.

У Путіна розпочали кампанію проти України, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Росія намагається "довести" західному світу, що вона нібито перемагає у війні, а підтримувати Київ - мовляв, безглуздо.

У ніч на 31 серпня Росія завдала масованого удару БПЛА по Одеській області. Ворог вдарив по Чорноморську. У місті тисячі абонентів без світла. Пошкоджено приватні будинки та адміністративні будівлі.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

