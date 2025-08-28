"Два прямих прильоти в дім": Ігнат - про підлу атаку на Київ

Російські окупанти атакували "Шахедами" і ракетами житлові будинки в Києві.

РФ вдарила двома ракетами по житловому будинку / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

РФ атакувала Київ ракетами та дронами

Росіяни запустили 629 повітряних цілей

Ворог вдарив двома ракетами по одному будинку

Росія жорстоко вдарила ракетами та дронами по житлових будинках у Києві. Це була підла і одна з найбільших атак на столицю. Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

Українські сили зафіксували 629 повітряних цілей. Раніше росіяни вже використовували величезну кількість дронів - було 740 безпілотників, що стало антирекордом.

"Зараз бачимо 629. Але ракет більше, ніж тоді. І застосовує ворог уже частіше і дрони з реактивними двигунами", - зазначив Ігнат.

Метою російських окупантів стали житлові будинки. Ворог підло вдарив одразу двома ракетами по одному зі столичних житлових будинків.

"Тут, мабуть, увесь світ має побачити особливість атаки в тому, що два прямих прильоти крилатих ракет у житловий будинок. Я думаю, весь світ ці кадри буде прокручувати", - підкреслив Ігнат.

Дивіться відео з подвійним ракетним ударом по житловому будинку:

Росіяни вдарили по Києву ракетами та дронами / фото: скріншот

У Києві збільшилася кількість загиблих

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив про збільшення кількості загиблих у столиці внаслідок ворожої атаки. Уже відомо про щонайменше 17 загиблих, із них чотири - діти.

Лише в Голосіївському районі постраждали близько 80 будинків. У Києві вибито багато тисяч вікон. Також були пошкоджені та знищені машини, речі, документи.

"У нас 33 локації з наслідками, на 18 залучені рятувальники. Є антирекорд - пошкодження в усіх районах міста", - написав Ткаченко.

Як повідомляв Главред, 28 серпня Росія завдала комбінованого удару по Києву. У Дарницькому районі прямим попаданням знищено частину п'ятиповерхового житлового будинку. На місці триває рятувальна операція. Наслідки атаки також зафіксовано на більш ніж 20 локаціях у різних районах.

Прес-секретар ДСНС України Світлана Водолага повідомила, що під завалами багатоповерхівки можуть перебувати дев'ятеро осіб. За її словами, поки невідомо, чи перебували ці люди в будинку на момент удару, чи були там просто прописані.

Відомо, що загалом окупанти застосували 629 засобів повітряного нападу. Було збито та подавлено 589 повітряних цілей.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік - начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Наразі - начальник служби зі зв'язків із громадськістю командування Повітряних сил Збройних сил України.

