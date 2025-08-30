РФ масовано вдарила по двох обласних центрах України, є загиблі: подробиці

Окупанти здійснили масовану атаку ракетами і "Шахедами". Десятки людей поранені, серед них є діти.

https://glavred.net/ukraine/rf-massirovanno-udarila-po-dvum-oblastnym-centram-ukrainy-est-pogibshie-podrobnosti-10693913.html Посилання скопійоване

РФ масовано вдарила по двох обласних центрах України/ колаж: Главред, фото: ДСНС Запорізької області

Коротко:

РФ у ніч на 30 серпня масовано атакувала Україну ракетами і дронами

Одна людина загинула, багато людей поранені

Під найбільший удар потрапили Запоріжжя і Дніпро

Російські окупанти у ніч на суботу, 30 серпня, здійснили масовану атаку на Україну. Найбільший удар прийшовся на Запорізьку і Дніпропетровську області та обласні центри.

Внаслідок атаки одна людина загинула, багато людей постраждали.

відео дня

Запоріжжя

Внаслідок удару по Запоріжжю одна людина загинула і 22 людей отримали поранення, серед поранених троє дітей – хлопчики 9 та 10 років і дівчинка 16 років. Вісім людей госпіталізовані, серед них – двоє дітей. Кількість постраждалих внаслідок атаки може збільшитися, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ворог атакував Запоріжжя "Шахедами" та ракетами.

14 багатоквартирних будинків та понад сорок приватних пошкоджені внаслідок нічної атаки на Запоріжжя. Вони відключені від електро- та газопостачання.

У ДСНС повідомили, що рятувальники загасили низку пожеж після масованого удару по Запоріжжю.

"Станом на 7:00 30 серпня рятувальники ліквідували пожежі у квартирах двох п’ятиповерхових житлових будинків на площі 230 кв. м. Також загасили займання п’яти житлових будинків, станції технічного обслуговування та кафе – загалом на площі 550 кв. м", – йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що у Запоріжжі влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків.

Дніпро і Дніпропетровська область

Також голова Дніпропетровської області Сергій Лисак зазначав, що вночі область була під масованою атакою, лунали вибухи.

Він зазначив, що є влучання у Дніпрі та Павлограді, і додав, що інформація про наслідки уточнюється.

Дрони "Шахед"/ Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні ракетами і дронами – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, у ніч на 28 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Київ, застосувавши дрони різних типів, балістичні, крилаті ракети і ракети "Кинджал". Про це повідомив голова КМВА Тимур Ткаченко, зазначивши, що внаслідок удару є загиблі та поранені.

У Києві було влучання у багатоповерхівку, один під’їзд завалився. Внаслідок цього загинуло 23 людини, серед них – четверо дітей. Наймолодшій дівчинці було лише 2 роки. Деякі тіла досі не впізнані, 8 осіб не виходять на зв'язок із родичами. Аварійно-рятувальні роботи завершено 29 серпня.

Пізніше з'явились перші імена та фото загиблих у Києві 28 серпня. Внаслідок атаки на Київ загинули 23 людини: 19 доросли та четверо дітей.

Читайте також:

Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред