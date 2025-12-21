Рус
Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

Олексій Тесля
21 грудня 2025, 02:30
19
Зовнішня оболонка Титана складається зі складного багатошарового льоду, сформованого під високим тиском.
Сатурн
На супутнику Сатурна може бути життя / Колаж Главред, фото Pixabay/TheSpaceway

Ви дізнаєтеся:

  • Під поверхнею Титана можуть існувати своєрідні "рідкі канали"
  • Зовнішня оболонка Титана складається зі складного багатошарового льоду

Вчені виявили, що під поверхнею Титана - найбільшого супутника Сатурна - можуть існувати своєрідні "рідкі канали", які теоретично здатні створити умови для зародження життя в космосі.

Такого висновку дійшли фахівці NASA і Вашингтонського університету, вивчивши дані місії "Кассіні", яка понад сто разів зближувалася з цим небесним тілом, пише Daily Mail.

відео дня

Аналіз показав, що зовнішня оболонка Титана складається зі складного багатошарового льоду, сформованого під високим тиском. Ця структура нагадує полярний лід на Землі, що частково тане, і, на думку дослідників, може приховувати всередині локальні резервуари рідини. Це ставить під сумнів колишню гіпотезу про існування під поверхнею супутника глобального океану.

Титан - унікальний світ: його поверхня прихована щільним золотистим серпанком, а розміри можна порівняти з невеликою планетою. Він залишається єдиним об'єктом Сонячної системи, окрім Землі, де зафіксовано повноцінний "кругообіг рідини" - опади випадають із хмар, заповнюють річки, озера і моря, а потім випаровуються назад в атмосферу.

Раніше вчені пояснювали зміни форми Титана під час руху витягнутою орбітою наявністю підповерхневого океану. Однак нові дані вказують, що деформації можуть бути викликані складнішою крижаною структурою, всередині якої утворюються талі води ближче до кам'янистого ядра супутника.

Особливий інтерес викликає той факт, що такі водні кишені можуть нагріватися до приблизно 20 °C - температури, сприятливої для життя в земних умовах. У невеликих обсягах рідини концентрація поживних речовин вища, ніж у величезних океанах, що потенційно збільшує шанси на існування найпростіших організмів.

Ці висновки розширюють уявлення про те, які середовища можуть бути придатні для життя за межами Землі. Точніші відповіді вчені розраховують отримати після запуску місії NASA Dragonfly, яка вирушить до Титана 2028 року.

Думка вчених про новий об'єкт у космосі

Загадковий міжзоряний об'єкт, який нещодавно перетнув кордони нашої Сонячної системи, виявився куди більш незвичайним, ніж очікували астрономи.

Йдеться про комету 3I/ATLAS - другого відомого мандрівника з-за меж нашої системи. Нові спостереження показали, що її розміри значно менші, ніж передбачалося раніше. Однак, незважаючи на компактність, вона викидає в космос колосальні обсяги вуглекислого газу - приблизно 940 трильйонів молекул на секунду, що робить її одним із найактивніших об'єктів подібного типу, коли-небудь зафіксованих ученими.

Раніше повідомлялося про те, яка пісня вперше зазвучала в космосі. Мало хто знає, що понад 60 років тому вперше у Всесвіті зазвучала саме українська пісня.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, чому планети круглі, а астероїди ні. Форма планет і астероїдів визначається їхньою масою і гравітаційним впливом.

Інші цікаві матеріали:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

