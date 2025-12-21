Сенсаційне відкриття вчених: супутник у Сонячній системі може бути населеним

Зовнішня оболонка Титана складається зі складного багатошарового льоду, сформованого під високим тиском.

Вчені виявили, що під поверхнею Титана - найбільшого супутника Сатурна - можуть існувати своєрідні "рідкі канали", які теоретично здатні створити умови для зародження життя в космосі.

Такого висновку дійшли фахівці NASA і Вашингтонського університету, вивчивши дані місії "Кассіні", яка понад сто разів зближувалася з цим небесним тілом, пише Daily Mail.

Аналіз показав, що зовнішня оболонка Титана складається зі складного багатошарового льоду, сформованого під високим тиском. Ця структура нагадує полярний лід на Землі, що частково тане, і, на думку дослідників, може приховувати всередині локальні резервуари рідини. Це ставить під сумнів колишню гіпотезу про існування під поверхнею супутника глобального океану.

Титан - унікальний світ: його поверхня прихована щільним золотистим серпанком, а розміри можна порівняти з невеликою планетою. Він залишається єдиним об'єктом Сонячної системи, окрім Землі, де зафіксовано повноцінний "кругообіг рідини" - опади випадають із хмар, заповнюють річки, озера і моря, а потім випаровуються назад в атмосферу.

Раніше вчені пояснювали зміни форми Титана під час руху витягнутою орбітою наявністю підповерхневого океану. Однак нові дані вказують, що деформації можуть бути викликані складнішою крижаною структурою, всередині якої утворюються талі води ближче до кам'янистого ядра супутника.

Особливий інтерес викликає той факт, що такі водні кишені можуть нагріватися до приблизно 20 °C - температури, сприятливої для життя в земних умовах. У невеликих обсягах рідини концентрація поживних речовин вища, ніж у величезних океанах, що потенційно збільшує шанси на існування найпростіших організмів.

Ці висновки розширюють уявлення про те, які середовища можуть бути придатні для життя за межами Землі. Точніші відповіді вчені розраховують отримати після запуску місії NASA Dragonfly, яка вирушить до Титана 2028 року.

