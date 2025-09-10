Рус
Читати російською
РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідки

Анна Ярославська
10 вересня 2025, 08:33оновлено 10 вересня, 10:00
Під ударом окупантів перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.
Ракетний удар, атака дронів
РФ вдарила по Україні дронами і ракетами / Колаж: Главред, фото: ДержНС, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні
  • Атака тривала близько 11 годин
  • Частина дронів прямувала в бік Польщі, деякі проходили над Білоруссю

У ніч на 10 вересня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Атака ударних БпЛА тривала 11 годин - з 20:00 09 вересня по 07:00 10 вересня.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, окупанти застосували:

  • крилаті ракети Х-101/Х-55;
  • крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря (рейд Новоросійська);
  • імовірно, керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • ударні БпЛА типів Шахед-Герань, Гербера та імітаційного призначення.

"Нетиповим був транзит кількох БПЛА в напрямку Польщі, також неодноразово БПЛА проходили над територією Білорусі", - йдеться в повідомленні.

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідки
​ Звідки РФ запускає ракети по Україні / / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар 10 вересня 2025 року - що відомо про наслідки

Як писав Главред, вранці в середу, 10 вересня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей тривала тривога через дрони "Шахед".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія запустила багато ракет по Україні.

  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС
  Атака РФ на Україну 10 вересня 2025
    Атака РФ на Україну 10 вересня 2025 Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration, ДСНС

У Вінниці прогриміли вибухи. Перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна заявила про те, що у Вінниці є влучання в цивільні промислові об'єкти. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Вінничину:

Скриншот

У Дніпропетровській області захисники неба знищили 8 БПЛА, які ворог спрямував на область. Постраждалих немає, повідомили в ОВА.

Уночі ворог атакував і Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих немає, зазначили в ОВА. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі

У небі над Черкаською областю було знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БПЛА. Є наслідки для інфраструктури. Про жертв і постраждалих не повідомляють.

Як уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль, вікна та дахи в п'яти будинках.

У Звенигородському районі вибило вікна в п'яти будівлях. Зачепило лінію електропередач.

У Луцьку жертв і постраждалих немає. Інформація про серйозні руйнування інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА.

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, вибив вікна в навколишніх будинках. На місці працюють відповідні служби.

Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удару по території Житомирщини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Наразі триває ліквідація наслідків.

Наслідки в Житомирській області
Наслідки в Житомирській області / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration
Житомирська область - наслідки атаки РФ
Житомирська область - наслідки атаки РФ / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Крім того, під час атаки на Україну ворожі дрони залетіли на територію Польщі. Детальніше читайте в матеріалі: Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ.

Інші новини:

Головне за день

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко

11:00Інтерв'ю
Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:35Війна
Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:26Війна
Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Філіповичі обидва: Стоцька вже не соромиться показувати дітей-копій Кіркорова

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Зірка "Х-фактора" й "Україна має талант" згасла: загинув відомий творець

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

Китайський гороскоп на завтра 10 вересня: Кролики біля мети, Тиграм - робота

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

10:38

На путініста Кіркорова накинулися в РФ - що сталося

10:35

Після атаки на Польщу Зеленський зробив пропозицію партнерам щодо захисту неба

10:29

"Напад на одну з країн НАТО": названо приховану ціль військових навчань РФ

10:26

Польський F-16 збив російський дрон, уламки впали на житловий будинок: що відомо

10:25

Українська співачка зменшила собі груди і показала фото з лікарні

У російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – ХилюкУ російському полоні ми звикли вилизувати тарілки, економити мило та чекати – Хилюк
10:19

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 10 вересня (оновлюється)

10:18

Чотири знаки зодіаку, які люблять витрачати гроші

09:55

Авіація двох країн та НАТО: в Польщі повідомили деталі відбиття російської атаки

09:44

РФ завжди випробовує межі можливого: Зеленський відреагував на атаку дронів на Польщу

09:41

Масований удар РФ по Україні: в ПС сказали, скільки Шахедів полетіли в Польщу

09:06

У путіністки Доліної знайшлися таємні зв'язки з Україною

08:50

Росія атакувала Польщу: Туск скликав екстрене засідання, оголошено виклик резервістів

08:34

"Акт війни": в США рішуче відреагували на наліт дронів РФ в Польщу

08:33

РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідкиФотоВідео

08:33

Поляки, це лише передчуття того, що на нас чекаєПогляд

08:18

На цьому все: путіністка Корольова поставила хрест на своєму синові

08:16

Карта Deep State онлайн за 10 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

06:54

Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ

06:22

РФ запустила багато крилатих ракет: в Україні - масштабна тривогаФото

06:10

Путін наблизився до небезпечного кроку: чому у РФ готують нову мобілізаціюПогляд

05:33

Гороскоп на завтра 11 вересня: Скорпіонам - непорозуміння, Рибам - вигода

05:01

Курс валют раптово почав змінюватись: що буде з гривнею 10 вересня

04:30

TikTok розігнав новий тренд: телевізор із 90-х повернувся, як вписати його інтер'єр

04:00

Апокаліпсис близько: в Мережі назвали дату кінця світу і Другого пришестя

03:23

Погріб не панацея: де зберігати моркву, щоб вона якомога довше не псувалась

03:02

"Гірше за побої": екс-в'язень Кремля зізнався, що було найстрашнішим у полоні

02:45

Найкращі друзі за знаком зодіаку: ТОП-4 знаки, які ніколи не зрадять

02:30

"Багато базарю": відомий блогер відмовився допомагати ЗСУ

01:58

"Шахеди" перетнули кордон Польщі під час атаки — країна підняла винищувачі

01:30

"Я не можу це зупинити": Світлицька вперше назвала причину свого розлучення

00:10

Мобілізація змінюється: нардеп пояснив нововведення в розсиланні повісток поштою

00:04

У РФ різко злетіли літаки: у найближчі години може бути ракетний обстріл України

09 вересня, вівторок
23:33

Перша олімпійська чемпіонка незалежної України розлучається з чоловіком - деталі

22:53

Які двигуни мають "шалений апетит" до оливи: експерти склали перелік агрегатів

22:40

"Каже: "Така вона красива": ексдружина Дзідзьо розповіла про його особисте життя

22:33

Рій "Шахедів" наближається до Києва: тривога шириться Україною

22:25

Курс "злітає" до 44 грн за долар: прогноз несподіваного валютного стрибка

21:54

Мама у важкому стані, а немовля у реанімації: нові деталі про постраждалих у КиєвіФото

21:54

Зіркова хвороба Віталія Козловського: друг співака розкрив правду

21:30

Відбір до ЧС-2026: Україна не змогла обіграти АзербайджанВідео

21:23

"Я дуже здивований": Трамп прямо звинуватив Путіна в затягуванні війни з Україною

21:07

Це може ускладнити ситуацію на Харківщині: два міста, на які націлилися окупанти

20:31

Удари по мавзолею і "Білому дому" РФ: прогноз ракетної "відповіді" по Москві

20:26

Такі носили лише багатії - які прізвища вказують на заможних предків

20:09

Скандал із танцями Усика: у команді боксера розставили всі крапки над "і"

19:52

Як зробити рушники м'якими та пухнастими: експерти дали поради

19:40

Презентація iPhone 17 та інших новинок Apple: онлайн-трансляція

19:30

Штормовий вітер, дощі і грози: попередження про небезпечну погоду у багатьох областях

19:29

"Від такого просто звірієш": журналіст розповів, як полонених доводили до сказу в РФ

19:26

В Україну направили нові системи ЗРК Patriot: у ФРН зробили важливу заяву

