РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідки

Під ударом окупантів перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Коротко:

Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні

Атака тривала близько 11 годин

Частина дронів прямувала в бік Польщі, деякі проходили над Білоруссю

У ніч на 10 вересня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.

Атака ударних БпЛА тривала 11 годин - з 20:00 09 вересня по 07:00 10 вересня.

Як повідомляє моніторинговий канал monitor, окупанти застосували:

крилаті ракети Х-101/Х-55;

крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря (рейд Новоросійська);

імовірно, керовані авіаційні ракети Х-59/69;

ударні БпЛА типів Шахед-Герань, Гербера та імітаційного призначення.

"Нетиповим був транзит кількох БПЛА в напрямку Польщі, також неодноразово БПЛА проходили над територією Білорусі", - йдеться в повідомленні.

​ Звідки РФ запускає ракети по Україні / / Інфографіка: Главред ​

Ракетний удар 10 вересня 2025 року - що відомо про наслідки

Як писав Главред, вранці в середу, 10 вересня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей тривала тривога через дрони "Шахед".

Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія запустила багато ракет по Україні.

У Вінниці прогриміли вибухи. Перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна заявила про те, що у Вінниці є влучання в цивільні промислові об'єкти. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.

Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Вінничину:

У Дніпропетровській області захисники неба знищили 8 БПЛА, які ворог спрямував на область. Постраждалих немає, повідомили в ОВА.

Уночі ворог атакував і Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих немає, зазначили в ОВА. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі

У небі над Черкаською областю було знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БПЛА. Є наслідки для інфраструктури. Про жертв і постраждалих не повідомляють.

Як уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль, вікна та дахи в п'яти будинках.

У Звенигородському районі вибило вікна в п'яти будівлях. Зачепило лінію електропередач.

У Луцьку жертв і постраждалих немає. Інформація про серйозні руйнування інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА.

У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, вибив вікна в навколишніх будинках. На місці працюють відповідні служби.

Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удару по території Житомирщини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.

Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Наразі триває ліквідація наслідків.

Наслідки в Житомирській області / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Житомирська область - наслідки атаки РФ / Фото: t.me/zhytomyrmilitaryadministration

Крім того, під час атаки на Україну ворожі дрони залетіли на територію Польщі. Детальніше читайте в матеріалі: Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ.

Інші новини:

