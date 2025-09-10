РФ атакувала Україну ракетами та дронами 11 годин поспіль: що відомо про наслідки

Коротко:
- Окупанти завдали масованого комбінованого удару по Україні
- Атака тривала близько 11 годин
- Частина дронів прямувала в бік Польщі, деякі проходили над Білоруссю
У ніч на 10 вересня російська окупаційна армія завдала ракетно-дронового удару по Україні. Під ударом перебували Житомир, Вінниця, Львів, Луцьк, окремі райони Івано-Франківської та Львівської областей.
Атака ударних БпЛА тривала 11 годин - з 20:00 09 вересня по 07:00 10 вересня.
Як повідомляє моніторинговий канал monitor, окупанти застосували:
- крилаті ракети Х-101/Х-55;
- крилаті ракети 3м14 комплексу "Калібр", запущені з акваторії Чорного моря (рейд Новоросійська);
- імовірно, керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- ударні БпЛА типів Шахед-Герань, Гербера та імітаційного призначення.
"Нетиповим був транзит кількох БПЛА в напрямку Польщі, також неодноразово БПЛА проходили над територією Білорусі", - йдеться в повідомленні.
Ракетний удар 10 вересня 2025 року - що відомо про наслідки
Як писав Главред, вранці в середу, 10 вересня, в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через ризик ворожого ракетного удару. Російська армія запустила по території України кілька груп крилатих ракет. У низці областей тривала тривога через дрони "Шахед".
Глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Росія запустила багато ракет по Україні.
У Вінниці прогриміли вибухи. Перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна заявила про те, що у Вінниці є влучання в цивільні промислові об'єкти. Інформація про поранених чи загиблих не надходила.
Дивіться відео - Наслідки атаки РФ на Вінничину:
У Дніпропетровській області захисники неба знищили 8 БПЛА, які ворог спрямував на область. Постраждалих немає, повідомили в ОВА.
Уночі ворог атакував і Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Жертв чи постраждалих немає, зазначили в ОВА. Системи життєзабезпечення області працюють у штатному режимі
У небі над Черкаською областю було знешкоджено дві російські ракети, а також десяток БПЛА. Є наслідки для інфраструктури. Про жертв і постраждалих не повідомляють.
Як уточнив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, у Золотоніському районі вибуховою хвилею частково зруйновано хлів, загинули дві корови. Пожежу було ліквідовано. Також пошкоджено автомобіль, вікна та дахи в п'яти будинках.
У Звенигородському районі вибило вікна в п'яти будівлях. Зачепило лінію електропередач.
У Луцьку жертв і постраждалих немає. Інформація про серйозні руйнування інфраструктури відсутня. Є повідомлення від громадян про виявлені уламки ворожих БПЛА.
У Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Як повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін, ворог зруйнував швейну фабрику, пошкодив автозаправку, транспорт, вибив вікна в навколишніх будинках. На місці працюють відповідні служби.
Під час комбінованої повітряної атаки ворог завдав удару по території Житомирщини. В ОВА повідомили, що внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, ще одна - отримала поранення.
Пошкоджень зазнали кілька цивільних підприємств та приватні будинки. Наразі триває ліквідація наслідків.
Крім того, під час атаки на Україну ворожі дрони залетіли на територію Польщі. Детальніше читайте в матеріалі: Туск підтвердив порушення повітряного кордону Польщі, але не згадав РФ.
