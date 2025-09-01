Путін передав сигнали Європі і США через територію України - ЗМІ

Кремль обрав жорсткий спосіб для передачі сигналів західним партнерам України.

Навіщо Росія наносить удари по іноземних об'єктах в Україні / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Закарпатська обласна прокуратура

Головне:

Росія спеціально атакує іноземні об'єкти в Україні

Кремль хоче передати Європі і США "зловісний сигнал"

РФ намагається запобігти введенню іноземних військ в Україну

Країна-агресорка Росія щодня атакує Україну дронами, чи ракетами. Останнім все частіше під час таких ударів пошкоджень і руйнувань зазнають об'єкти іноземних країн.

Як пише The New York Times, яскравим прикладом цього є американський завод у Мукачеві, чи європейські дипломатичні представництва у Києві. Ворог цілиться по цих об'єктах не спроста.

Навіщо Росія б'є по об'єктах іноземних представництв та компаній

Видання пише, що ударами по таких об'єктах Європи та США Кремль хоче відправити "зловісний сигнал" і дати зрозуміти західним країнам, що РФ буде протистояти будь-яким спробам встановлення миру та захисту України.

Така зухвалість РФ вказує і на те, що кремлівський диктатор Володимир Путін відчуває волю вести війну так, як він вважає за потрібне. І завдання шкоди західним державам та США входять у його план.

Яких дій Заходу хоче уникнути Кремль

Тригерною для Кремля є тема обговорення європейськими країнами можливості відправки миротворчих військ в Україну в якості гарантій безпеки. Через це, за словами директора Центру міжнародних досліджень Одеського національного університету імені Мечникова Володимира Дубовика, Москва намагається передати європейцям сигнал:

"Не смійте посилати сюди свої війська, тому що Україна – це те місце, по якому ми можемо вдарити, куди захочемо".

Що відомо про атаку Росії по американському заводу

Наприкінці серпня внаслідок атаки на Мукачево постраждало підприємство американської компанії. Це був повністю цивільний об'єкт, який не має нічого спільного з обороною або військовими.

Як розповів міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, жодної військової логіки або необхідності у цьому ударі не було. Він також нагадав, що це не перша атака Росії на американське підприємство в Україні після ударів по офісах Boeing у Києві на початку цього 2025 року.

Удари Росії по іноземних об'єктах в Україні - що відомо

Нагадаємо, у середині липня країна-агресор Росія здійснила черговий обстріл України. Під час атаки постраждала Вінниця, де безпілотники РФ зокрема били по заводу польської компанії Barlinek.

За декілька днів до цього, як писав Главред, внаслідок нічного масованого удару Росії по Києву постраждала будівля консульського відділу посольства Польщі.

Згодом, у ніч на 21 серпня, Росія завдала комбінованого удару по Україні. Одна з ворожих ракет вдарила по американській компанії з виробництва електроніки на Закарпатті.

Про джерело: The New York Times The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

