Українців закликали терміново закрити вікна та пити багато води - що сталось

У Києві зафіксовано погіршення якості повітря, через що влада закликає мешканців зачинити вікна, обмежити перебування надворі та пити більше води.

Вранці, 1 вересня у Києві спостерігається значне погіршення якості повітря. Влада рекомендує громадянам зачинити вікна та пити багато води. Про це йдеться у повідомленні КМДА.

КМДА повідомила, що станом на 10:30 зафіксовано підвищений рівень зважених часток (пилу) у повітрі. Ймовірна причина тимчасового погіршення якості повітря – метеорологічні умови, зокрема слабкий вітер, який сприяє накопиченню шкідливих домішок у приземному шарі.

До покращення ситуації рекомендують:

тримати вікна зачиненими;

зменшити перебування на вулиці;

вживати більше води;

за наявності увімкнути очищувач повітря на максимальний режим.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 4 липня 2025 року після атаки російських окупантів у Києві суттєво погіршилась якість повітря. Мешканців закликали залишатися вдома, щільно зачинити вікна й двері, користуватися масками та вживати більше води. Як пояснив фахівець ДУ "Київський міський центр профілактики хвороб МОЗ" Андрій Косінов в ефірі "Київ 24", у повітрі зафіксована надмірна концентрація шкідливих речовин.

Ще раніше, з 1 березня, Україну накрила брудна хмара, що спричинила різке погіршення якості повітря, про що свідчили дані погодного радару Ventusky.

Крім того, у лютому протягом двох днів поспіль у столиці фіксували зростання рівня забрудненості, особливо на лівому березі, повідомляла пресслужба КМДА. Причиною цього називають накопичення завислих часток (пилу), яке посилюється за маловітряної погоди та високого атмосферного тиску, що заважає розсіюванню домішок.

