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Загроза катастрофи на ЗАЕС: з'явилася карта, які області накриє радіаційна хмара

28 серпня 2022, 15:18

Повідомляється, що жителям потенційно небезпечних районів показано провести йодну профілактику.

Запорізька АЕС
Запорізька АЕС / Фото УНІАН

У разі серйозної аварії на одному з енергоблоків Запорізької АЕС радіаційна хмара піде за вітром на частину півдня України і південно-західні регіони РФ.

Такий прогноз дали фахівці Державної інспекції ядерного регулювання України станом на 29 серпня 2022 року.

"За інформацією експлуатуючої організації ДП НАЕК "Енергоатом", наводимо прогноз наслідків потенційної аварії для енергоблоку №6 ЗАЕС за умовним сценарієм" повна втрата енергоживлення з руйнуванням захисної оболонки", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

Повідомляється, що жителям потенційно небезпечних районів показано провести йодну профілактику, а також мінімізувати перебування на відкритій місцевості без поважних причин. На вулиці слід одягати захисні засоби для органів дихання. Також варто подбати про герметизацію приміщення, упаковці продуктів харчування і води, документів, цінних речей, білизни.

Загроза катастрофи на ЗАЕС
Загроза катастрофи на ЗАЕС / t.me/energoatom_ru

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не тільки своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки з 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС при спробі захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свої техніку і почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня стало відомо про те, що окупанти розмістили військову техніку і вибухівку в машинному залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилося поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому Баку зберігається легкозаймиста олія, яку використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнеровцы".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

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