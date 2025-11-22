Влупить мороз та будуть сильні снігопади: Україну атакує потужний шторм

У багатьох областях синоптики оголосили штормове попередження.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: УНІАН

Погода в Україні 23 листопада буде холодно. У цей день очікується сніг та мороз. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики вже оголосили І рівень небезпечності у західних областях. Там очікується мокрий сніг з налипанням, ожеледь та ожеледиця. У більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях буде туман з видимістю 200-500 м.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах і вулицях", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: ventusky

Синоптик Наталка Діденко попередила українців про те, що 23 листопада у західних областях будуть снігопади з налипанням мокрого снігу. На дорогах очікується ожеледиця. На півночі буде дощ, а у Житомирській та Київській областях очікується мокрий сніг.

Температура повітря опуститься до 1-5 градусів тепла у західних областях. В інших областях буде тепліше - 10-15 градусів тепла та навіть +17 градусів.

"Погода складна і для прогнозування, і для самопочуття і часом для настрою...", - пише Діденко.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода 23 листопада

В Україні 23 листопада буде хмарно. У цей день синоптики прогнозують сильний сніг у західних, Вінницькій та Житомирській областях. В інших областях буде дощ. Без опадів будуть лише східні області. У центральних та кількох південних областях буде туман. Також там очікується ожеледь, ожеледиця та налипання мокрого снігу. У цей день вітер буде північно-східний з переходом на південний зі швидкістю 5-10 м/с.

" У західних областях температура протягом доби від 3° морозу до 2° тепла. На решті території, крім сходу та південного сходу, помірні дощі, у Житомирській та Вінницькій областях з мокрим снігом; вночі та вранці у більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях туман; температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°, у північних областях вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -1

За даними meteoprog, 23 листопада в Україні буде холодно. Найтепліше буде у Херсонській області та у Криму. Там температура повітря підвищиться до +12...+21 градуса. Найнижча температура буде у Львівській області. Там температура повітря опуститься до -1...+1 градуса.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: meteoprog

Погода 23 листопада у Києві

У Києві 23 листопада буде хмарно. Синоптики цей день прогнозують дощ. Вітер в цей день буде північно-східний з переходом на південний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 23 листопада / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, погода в Україні в п'ятницю, 21 листопада, порадує теплом. У деяких регіонах замість холодів очікується потепління.

Синоптик Наталка Діденко говорила, що Україна готується до контрастних погодних умов у найближчі вихідні, 22-23 листопада. Циклон і атмосферні фронти принесуть у різні регіони країни абсолютно різні сценарії - від зимових проявів до майже весняного тепла.

Синоптик Наталія Птуха дала неочікуваний прогноз про раптове погіршення погоди в Україні. Вже найближчим часом регіони накриє похолодання. У багатьох областях будуть сильні снігопади, мороз та ожеледиця. Може випасти навіть до 20 см снігу.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

