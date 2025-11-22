Трамп призначив нового спецпредставника для мирного плану: хто ним став

Відомо, що делегація військових високопосадовців США планує здійснити візит до Москви.

Трамп призначив нового спецпредставника / колаж: Главред, фото: Офіс президента

Американський президент Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм новим спеціальним представником для просування мирного плану щодо закінчення війни в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

За даними джерел видання, делегація американських військових високопосадовців - група генералів США - планує здійснити візит до Москви наприкінці наступного тижня.

Відомо, що метою поїздки є обговорення деталей мирного плану США безпосередньо з представниками Кремля.

"Для просування мирного плану Трамп призначив Дрісколла своїм новим спецпредставником", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Дрісколл є другом та колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Тиск Трампа на Україну

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок заявив, що зараз триває системний тиск і на Україну, і на Путіна – для того, щоб заморозити війну.

"Трамп вирішив що для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то російську церкву, чи то на лінії кордону – йому на це глибоко начхати. Абсолютно. Так само, як і багатьом європейцям. Натомість для України це питання принципове", - наголосив він.

Мирний план США - що відомо

Як повідомляв Главред, лідер Америки Дональд Трамп повідомив, що мир між Росією та Україною наближається, а президенту України Володимиру Зеленському доведеться або прийняти мирний план, або країна буде змушена воювати далі.

Відомо, що Київ, зокрема, має поступитися майже 5000 кв. кілометрів у Донецькій області, які за планом Трампа мають стати буферною зоною.

Крім того, Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України, щоб погодитися на запропоновану США угоду.

