Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

Обмеження електроенергії будуть у більшості регіонів України.

Графіки вимкнення світла на 23 листопада

23 листопада обмеження електроенергії будуть у більшості регіонів

Погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 23:59

Обсяг обмежень - від 1 до 2,5 черг

У неділю, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення для населення та промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень електренергії - від 1 до 2,5 черг.

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Енергетики радять споживачам стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали українців.

Черги відключень світла

Чому графіки часто змінюються - пояснення експерта

Після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у ефірі КИЇВ24 пояснив це необхідністю переконфігурації системи.

"Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі", - пояснив він.

Нагадаємо, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили повну роботу після зниження потужності через російські атаки, повідомило Міненерго. Експерт Володимир Омельченко зазначив, що на вихідних можливе зменшення відключень.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть скоротитися графіки відключень електроенергії. Вона зазначила, що міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Як повідомляв Главред, електроенергію в Україні не завжди вдається доставити до споживачів через удари РФ по лініях передач і трансформаторах. Міненерго повідомляє, що пропускної спроможності мереж недостатньо для постачання в регіони з дефіцитом, тому застосовують погодинні відключення.

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

