Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

Руслана Заклінська
22 листопада 2025, 18:59
15192
Обмеження електроенергії будуть у більшості регіонів України.
Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада
Графіки вимкнення світла на 23 листопада / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Коротко:

  • 23 листопада обмеження електроенергії будуть у більшості регіонів
  • Погодинні відключення триватимуть із 00:00 до 23:59
  • Обсяг обмежень - від 1 до 2,5 черг

У неділю, 23 листопада, у більшості регіонів України будуть застосовуватися заходи обмеження споживання електроенергії. Графіки погодинних відключень діятимуть впродовж всієї доби. Про це повідомило Укренерго.

За даними компанії, погодинні відключення для населення та промислових споживачів діятимуть з 00:00 до 23:59. Обсяг обмежень електренергії - від 1 до 2,5 черг.

відео дня

"Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - йдеться в повідомленні.

Водночас в Укренерго наголосили, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися. Енергетики радять споживачам стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

"Коли електроенергія з’являється за графіком - будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали українців.

Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада
Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чому графіки часто змінюються - пояснення експерта

Після масованих атак РФ українці стикаються з тим, що графіки відключень електроенергії можуть змінюватися кілька разів на добу. Експерт з енергетики Геннадій Рябцев у ефірі КИЇВ24 пояснив це необхідністю переконфігурації системи.

"Зараз діють в основному резервні лінії живлення, і якщо на ці лінії навантажується велика кількість споживачів, то вони можуть виходити з ладу, це спричиняє додаткові проблеми. Тому потрібно змінювати графіки в ручному режимі", - пояснив він.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС відновили повну роботу після зниження потужності через російські атаки, повідомило Міненерго. Експерт Володимир Омельченко зазначив, що на вихідних можливе зменшення відключень.

Також прем'єр-міністр Юлія Свириденко заявила, що в Україні найближчими днями можуть скоротитися графіки відключень електроенергії. Вона зазначила, що міністерства та компанії вже отримали відповідні завдання.

Як повідомляв Главред, електроенергію в Україні не завжди вдається доставити до споживачів через удари РФ по лініях передач і трансформаторах. Міненерго повідомляє, що пропускної спроможності мереж недостатньо для постачання в регіони з дефіцитом, тому застосовують погодинні відключення.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    свет Укренерго новини України відключення світла електроенергія
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

    Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

    09:44Україна
    Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронів

    Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронів

    09:34Війна
    WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

    WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

    08:46Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

    Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

    Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

    Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

    Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

    Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

    Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

    Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

    Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

    Останні новини

    10:26

    Чому 24 листопада не можна займатися домашніми справами: яке церковне свято

    10:25

    Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 23 листопада (оновлюється)

    10:22

    "Обміняти, "визнати": бачу, за війну ми забули ряд базових речейПогляд

    10:06

    Гороскоп Таро на тиждень з 24 по 30 листопада: Тельцям - невдача, Дівам - зустріч

    09:44

    Ми зараз перебуваємо за два метри від закінчення війни - Келлог

    США тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війниСША тиснуть на Україну та Росію: Клочок - про мирний план Трампа та умови завершення війни
    09:34

    Перебої з теплом і світлом: енергетика РФ під масованою атакою дронівВідео

    09:24

    Гороскоп на завтра 24 листопада: Близнюкам - низка сварок, Левам - несподіванка

    08:52

    Гороскоп на тиждень з 24 по 30 листопада: Леву допоможе друг, Козерогам - тиск

    08:46

    WP дізналася, що мирний план передбачає передачу Україні Tomahawk

    Реклама
    08:45

    Відключення світла в Україні - графіки на 23 листопада (оновлюється)

    08:38

    Карта Deep State онлайн за 23 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

    08:28

    Будинок у вогні, багато постраждалих: табуни Шахедів атакували ДніпроВідео

    05:45

    Зловлять удачу за хвіст: трьом знакам зодіаку фантастично пощастить у грудні

    04:32

    Чи варто знижувати тиск у зимових шинах - експерти назвали оптимальні значення

    03:30

    Велика грошова удача: на чотирьох знаків зодіаку чекає несподіваний прибуток

    02:30

    Гороскоп на грудень 2025: кому варто готувати гаманці наприкінці року

    01:30

    Як зберегти холодильник під час відключень світла: дієві способи

    00:46

    У надрах Землі знайшли неймовірне: вчені розкрили появу гігантських структур

    22 листопада, субота
    23:24

    Загроза валютного шторму: названо терміни, коли долар може різко підскочити

    22:44

    На окупованому Донбасі блекаут: невідомі дрони влаштували вогняну нічВідео

    Реклама
    22:28

    "Скоро буду": Пугачова показала, як гуляє на самоті

    22:25

    Одиниці знають про хитрість з радіатором опалення: економія відчувається моментально

    21:41

    Лідери ЄС відкинули план Трампа і надіслали США контрпропозицію - Der Spiegel

    21:29

    Ротару вийшла на зв'язок і порадувала українців

    21:22

    Мирний план США щодо України можуть змінити: важливі заяви Трампа і Макрона

    20:18

    "Це грабіж, жодного компромісу": розкрито найгірший сценарій мирної угоди

    20:00

    Без Росії не обійшлося: куди зникли останки Володимира Великого і княгині ОльгиВідео

    19:41

    Велике церковне свято: 5 суворих заборон, які не можна порушувати 23 листопада

    19:35

    Вражаюча операція: ССО вперше в історії збили ворожий гелікоптер дроном у повітрі

    19:28

    Беззбройних військових розстріляли з автомата: росіяни стратили полонених бійців ЗСУ

    19:10

    Чи підпише Україна угоду Трампа?Погляд

    18:59

    Світло вимикатимуть не всюди: з'явилися графіки відключень на 23 листопада

    18:39

    Влупить мороз та будуть сильні снігопади: Україну атакує потужний шторм

    18:27

    У ЄС "забракували" чотири пункти мирного плану Трампа: у Bild дізналися деталі

    18:02

    США, Україна та ЄС проведуть переговори щодо мирного плану: відома дата і місце

    17:28

    Національний кешбек змінив правила: на що можна витратити гроші

    17:19

    Росія може почати третє вторгнення: Зеленський попередив про ймовірний удар РФ

    16:58

    США пригрозили Україні гіршою угодою, якщо Зеленський відкине план Трампа - ЗМІ

    16:22

    ЗСУ йдуть у контрнаступ і зачищають позиції: Зеленський назвав напрямок

    15:57

    Учені пояснили, чому більшість людей є правшамиВідео

    Реклама
    15:47

    На "Зимову підтримку" подали заявки майже 10 млн українців: коли надійдуть кошти

    15:34

    Знищить двигун і коробку за секунди: що не варто робити водіям на механіці

    15:33

    Справа "Мідас": стало відомо, чи був тиск на ДБР

    15:16

    Як не накупити зайвого: сім помилок, яких слід уникати під час купівлі новорічних прикрас

    15:03

    Кейт Міддлтон розкрила причину свого перетворення на блондинку

    14:46

    Українці можуть втратити до 50% пенсії: названо причину зменшення виплат

    14:34

    Зі стрічок, мандаринів і цукерок: як зробити унікальну гірлянду на Новий рікВідео

    14:30

    Ожеледиця, сніг та +17°C: Україну чекають справжні кліматичні гойдалки

    14:26

    Перший досвід: Могилевська показалася разом із молодшою донькою в поїзді

    14:22

    Україна оголосила в розшук Міндіча та Цукермана

    Новини України
    Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
    Рецепти
    СалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиПрості страви
    Новини шоу бізнесу
    Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена Зеленська
    Синоптик
    Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
    Новий рік 2026
    У чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рікРік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рік
    Цікаве
    Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
    Мода та краса
    Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
    Культура
    Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
    Лайфхаки та хитрощі
    ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
    Привітання
    З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
    Економіка
    Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

    © 2002-2025 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти