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Окупанти із Запорізької АЕС потрапили до реанімації з ознаками променевої хвороби - парамедик

21 серпня 2022, 19:33

У Міноборони РФ підтвердили госпіталізацію окупантів, проте стверджують, що в їх організмі виявили "органічну отруту штучного походження".

Запорізька АЕС, російські окупанти
Російських окупантів госпіталізували з ознаками променевої хвороби / Колаж Фото УНІАН

Російських окупантів із Запорізької атомної електростанції доставили в реанімацію з ознаками променевої хвороби. Про це заявив парамедик Богдан Бондаренко.

Те, що військові були госпіталізовані ще 31 липня, підтвердило і Міноборони РФ. Однак там стверджують, що в окупантів виявили "органічну отруту штучного походження". Медик переконаний, що симптоми, про які повідомляють у ЗМІ, можуть бути ознакою саме променевої хвороби.

"Росіяни, звичайно, говорять про хімічне отруєння, але привезли поранених з атомної станції. Не кажучи взагалі про рівень довіри до російської інформації. Це щодо ботолуксину", - повідомляє парамедик.

За даними Бондаренка, приблизно в той час окупанти обстріляли Запорізьку АЕС. Після цього українські фахівці заявляли про можливий витік радіації. Фахівці "Росатому" евакуювалися зі станції в терміновому порядку.

Він також нагадав, що подібне спостерігалося в перші місяці після Чорнобильської катастрофи. Тоді керівництво СРСР приховувало правду, що завдало величезної шкоди мільйонам людей.

"Зараз, поки не пізно, потрібно зробити все можливе, щоб отримати правдиву картину ситуації на станції. Треба негайно демілітаризувати станцію і віддати її під контроль ООН, МАГАТЕ або іншої незалежної структури. Це питання виживання. Усвідомлюю рівень можливостей міжнародних організацій, точніше їх рівня безпорадності, але іншого поки немає", – додав Бондаренко.

Ситуація на Запорізькій АЕС

Окупанти ставлять під загрозу не лише своє існування, а й життя величезної кількості людей. 3 березня війська РФ направили в Енергодар колону бронетехніки зі 100 одиниць. 4 березня вони обстріляли Запорізьку АЕС під час спроби захопити її. Тоді на атомній електростанції спалахнула пожежа.

Згодом російським військовим вдалося захопити АЕС. Вони розмістили на майданчику станції свою техніку та почали використовувати АЕС як військову базу.

14 березня стало відомо про те, що окупанти підірвали боєприпаси поблизу одного з енергоблоків Запорізької АЕС. На станції були присутні також працівники Росатому.

21 липня повідомлялося, що окупанти розмістили військову техніку та вибухівку у машинній залі енергоблоку Запорізької АЕС. Все це знаходилось поруч з обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора, а також близько до головного маслобаку. У цьому баку зберігається легкозаймисте масло, яке використовують для охолодження парових турбін.

5 серпня, російські окупанти двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Снаряди з РСЗВ потрапили в майданчик біля одного з енергоблоків з ядерним реактором. Під час обстрілу окупанти застосували реактивні системи залпового вогню. Внаслідок цього були ризики витоку водню.

9 серпня українська розвідка підтвердила, що окупанти мінують енергоатомні блоки Запорізької АЕС. До цього причетні "вагнерівці".

Нагадаємо, обстріли на Запорізькій АЕС координують співробітники "Росатому". Вони завжди знають, де і коли буде обстріл, а окупанти спокійно ходять по території станції під час обстрілів.

Інші новини:

війна в Україні радіація Запорізька область російське вторгнення Запорізька АЕС Енергодар
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