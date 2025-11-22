Вражаюча операція: ССО вперше в історії збили ворожий гелікоптер дроном у повітрі

ССО вперше в історії збили ворожий Мі-8, який мав перехоплювати українські дрони, за допомогою "deep strike" дрона.

Українські бійці вперше збили ворожий гелікоптер дроном у повітрі / Колаж: Главред, фото: вікіпедія, скриншот

Коротко:

ССО провели вражаючу операцію зі збиття ворожого Мі-8

Російський гелікоптер збито у повітрі далекобійним дроном FP-1

Таку операцію спецпризначенці здійснили вперше

Сили спеціальних операцій ЗСУ вперше збили в повітрі російський гелікоптер, Мі-8, за допомогою далекобійного дрона.

За даними Сил спеціальних операцій ЗСУ, збиття відбулося над селом Кутейникове, що в Ростовській області РФ. Ворожий гелікоптер збили далекобійним дроном FP-1.

"Змінюємо правила гри: тепер полюємо ми! Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", - йдеться у повідомленні.

українські бійці вперше збили ворожий гелікоптер дроном у повітрі / Скриншот з відео

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, на Покровському напрямку в Донецькій області російські окупаційні сили зосередили понад 150 тисяч осіб, які продовжують іти на штурм позицій Сил оборони України, розповів Володимир Зеленський. Він також зазначив, що підрозділи українських військ продовжують знищувати російських окупантів.

Крім того, окупанти захопили два села у Харківській області. Також просування ворога зафіксовано на Донеччині та Зпоріжжі. Про це повідомляють аналітики DeepState 22 листопада.

Нагадаємо, російські окупаційні війська могли прорвати одну з найміцніших українських ліній оборони на Донеччині. Про це заявив військовий кореспондент німецького видання Bild Юліан Рьопке. За його словами, російські підрозділи нібито захопили села Виїмка та Івано-Дар’ївка, після чого увійшли до Сіверська з півдня та наразі контролюють приблизно 20% міста.

Про джерело: Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

