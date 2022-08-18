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Окупанти покинули Запорізьку АЕС і готуються провести там теракт – розвідка

18 серпня 2022, 19:15

Російські загарбники планують провести провокацію на атомній електростанції. Нині там залишився тільки оперативний персонал.

Запорожская АЭС, российские военные, оккупанты
Окупанти покинули Запорізьку АЕС і готуються провести там теракт – розвідка/ УНІАН, Reuters

Російські окупанти планують провести у п’ятницю, 19 серпня, провокацію на Запорізькій АЕС. Вони оголосили на атомній електростанції несподіваний "вихідний", і в цей день там перебуватиме лише оперативний персонал.

Для усіх інших працівників вхід на станцію буде закритий. Про це заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

Територію об’єкту уже залишили представники "Росатома", які в останній час постійно перебували на АЕС.

У той же час в російському Міноборони заявили, що нібито Збройні сили України готують якийсь "теракт".

"У повідомлені (Міноборони РФ – ред.) йдеться, що під час візиту в Україну генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша готується резонансна провокація, щоб звинуватити РФ в техногенній катастрофі. В підготовці теракту росіяни очікувано звинувачують українську владу", – наголошують у ГУР Міноборони України.

Зазначається, що така поведінка російських окупантів може свідчити про підготовку провокацій саме з їхньої сторони.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті. До того ж, приурочити цей злочин до перебування в Україні Генерального секретаря ООН", – зазначають у Головному управління розвідки.

Обстріли окупантами Запорізької АЕС

Нагадаємо, російські загарбники уже неодноразово обстрілювали Запорізьку атомну електростанцію. В "Енергоатомі" уже заявляли, що через обстріли з боку окупантів є серйозна загроза розпилення радіації. Станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

Міністр оборони України Олексій Резніков пояснив, навіщо РФ обстрілює ЗАЕС. Він зазначив, що це провокація і гра на "ядерних нервах" як України, так і всього світу загалом. Таким чином Росія намагається тримати усіх в заручниках, показуючи, що якщо вона не застосує тактичну чи стратегічну ядерну зброю, то може застосувати "мирну ядерну зброю".

Раніше повідомлялося, що російські загарбники погрожують Україні, що вони можуть зупинити роботу Запорізької атомної електростанції. В РФ заявили, нібито вони розглядають варіант вивести в "холодний резерв" 5 і 6 енергоблоки, а це призведе до зупинки роботи ЗАЕС.

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