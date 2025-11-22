Частину регіонів України засипало снігом: де лютує сильна негода

Українцям рекомендують утриматися від подорожей у західні області у темний час доби.

Частину регіонів України накрили потужні снігопади / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Справжня зима "дихає" у спину українцям. Деякі регіони накрили потужні снігопади. Зокрема, сніг випав у Львові, Івано-Франківську та Рівному. Кадри засніжених вулиць публікують місцеві ЗМІ.

Увечері п'ятниці 21 листопада львів'яни спостерігали перший сніг. Попри те, що здебільшого перші сніжинки танули в повітрі, ще не долітаючи до землі, поверхні все ж встигли вкритися тонким шаром снігу. Вранці 22 листопада мешканці та туристи Львова могли спостерігати зимову казку зі своїх вікон. Шар снігу вкрив місто.

У Рівному також випав перший сніг. На дорогах навіть працює снігоприбиральна техніка. У місцевих каналах пишуть, що з самого ранку суботи в обласному центрі сніжить. Поступово невеликий сніг перейшов у справжню заметіль.

Мешканці Івано-Франківська теж повідомляють про опади у вигляді снігу. Шар снігу вже вкрив дерева, автомобілі та газони. На дорогах місцями слизько, тому водіїв закликають бути уважними, а пішоходів - обережними.

Західні регіони України засипало снігом - дивіться відео:

До речі, синоптик Наталка Діденко попереджала, що 22-23 листопада в західних регіонах України можливе погіршення погодних умов.

"Хто мешкає в західних областях чи збирається туди вихідними.Очікується негода! Мокрий сніг, сніг, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця і можливе будь-яке казна-що! Бажано утриматися від подорожей у західні області у темний час доби та від дальших поїздок", - попереджала Діденко.

Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, погода в Україні 22 листопада буде холодною. Також буде сніг, дощ та сильні пориви вітру. Синоптики оголосили І та ІІ рівні небезпечності у західних областях.

Синоптик Наталія Птуха попереджала, що Україну накриють активні снігопади вже найближчими днями. Така зміна погоди відбудеться під впливом атмосферних фронтів із західної Європи.

Тим часом синоптик Ігор Кібальчич повідомив, що погода в Україні на вихідних, 22 та 23 листопада, буде нестійкою і аномально теплою у більшості регіонів.

