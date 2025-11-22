ДБР заявляє про відсутність тиску на працівників Бюро, зокрема фігурантами справи "Мідас".

Справа "Мідас": стало відомо, чи був тиск на ДБР

Коротко про головне:

ДБР заявило, що не виявило тиску чи сторонніх вказівок на своїх співробітників у справі "Мідас".

Попереднє розслідування спростувало інформацію про хабарі та "обшуки на замовлення"

Слідчі вже допитали понад 30 осіб, провели 12 фотопізнань і скерували 19 запитів, розслідування триває

Державе бюро розслідувань не виявило жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на своїх співробітників у справі "Мідас" щодо масштабної корупції у сфері енергетики.

Такими є попередні висновки перевірки інформації, поширеної у ЗМІ після спецоперації НАБУ та САП та оприлюднення відповідних аудіозаписів. Про це йдеться на сайті ДБР.

Зазначається, що в медіа з’явилася інформація про можливе отримання хабаря окремими співробітниками ДБР за доступ до даних щодо перебігу та перспектив розслідувань НАБУ у справі "Мідас". Також повідомлялося про ймовірний тиск на посадовців та проведення обшуків "на замовлення" фігурантів.

За ініціативою директора ДБР 14 листопада розпочато досудове розслідування за фактами можливого отримання неправомірної вигоди у великому розмірі та перевищення службових повноважень.

До 22 листопада у справі допитали понад 30 осіб, провели 12 впізнань за фото та скерували 19 запитів. Встановлено, що деякі учасники справи "Мідас" відвідували ДБР у межах іншого кримінального провадження. У Бюро підкреслили, що ретельно перевірили можливий тиск на своїх працівників.

"За результатами розслідування встановлено: жодного тиску, впливу чи вказівок в інтересах сторонніх осіб на працівників ДБР не здійснювалося, будь-які дії на прохання фігурантів справи НАБУ не вчинялися", - наголосили у відомстві.

Також не підтвердилася інформація про вплив на співробітників, згаданих у "плівках Міндіча". Аналіз показав лише прагнення фігурантів отримати доступ до слідчих органів, без реальних домовленостей чи впливу.

Досудове розслідування ще триває. ДБР проведе додаткові слідчі та процесуальні дії для остаточного спростування або підтвердження іншої інформації, яка з’являється у медіа щодо працівників Бюро.

Справа "Мідас" - останні новини

Як писав Главред, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура проводять масштабну операцію з викриття корупційної схеми у сфері енергетики. За даними НАБУ, слідство тривало 15 місяців і включало понад 1000 годин аудіозаписів.

Деталі справи і перші відеодокази було представлено 10 листопада в рамках операції під кодовою назвою "Мідас". На аудіозаписах чиновники і бізнесмени обговорюють привласнення коштів, призначених для захисту енергетики від атак.

Розслідування НАБУ і САП виявило розгалужену схему корупції серед українських чиновників, пов'язану з державним підприємством "Енергоатом". За даними бюро, злочинна організація отримувала від контрагентів компанії від 10 до 15% від суми контрактів. Як встановило слідство, підприємства-партнери "Енергоатому" змушували платити "відкати", щоб уникнути блокування платежів або зберегти статус постачальника. Сама схема мала внутрішню назву "шлагбаум".

Про джерело: ДБР Державне бюро розслідувань — правоохоронний орган України, що розслідує кримінальні провадження, в яких фігурують правоохоронці, судді і найвищі службовці (від міністрів до начальників ГУ). Поступово ДБР перебрало на себе функцію досудового (попереднього) слідства від прокуратури, пише Вікіпедія.

